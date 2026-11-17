Trong mô hình trường - viện, bệnh viện không chỉ phục vụ người bệnh mà còn kết nối đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn, trở thành một "giảng đường sống".

Từ giảng đường sang bệnh viện

Ngày 20.9 vừa qua, Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng khánh thành, đánh dấu một bước tiến trong định hướng chiến lược của HIU: chuyên sâu về khoa học sức khỏe và định hướng y tế trong các lĩnh vực kinh doanh - công nghệ - xã hội - ngôn ngữ.

Bác sĩ, giảng viên HIU tham gia chương trình khám sức khỏe học đường HIU CARE 2026 ẢNH: L.P

Bệnh viện có quy mô 350 giường bệnh, gần 40.000 m² diện tích sàn, 28 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, triển khai các hoạt động từ khám bệnh, cấp cứu, hồi sức, nội - ngoại khoa, phẫu thuật đến các chuyên khoa sâu.

Tại bệnh viện, những ca bệnh thực tế, quy trình chẩn đoán, điều trị và hoạt động phối hợp giữa các chuyên khoa tạo nên môi trường học tập mà phòng thực hành mô phỏng khó tái hiện đầy đủ. Việc tổ chức học tập lâm sàng phải tuân thủ quy định chuyên môn, có sự giám sát của giảng viên, bác sĩ và bảo đảm quyền lợi người bệnh.

Theo GS-TS Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng HIU kiêm Giám đốc Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng, gần 100 giảng viên của trường tham gia khám chữa bệnh tại bệnh viện, trong khi gần 50 bác sĩ của bệnh viện đồng thời tham gia giảng dạy.

Trong số đó, PGS-TS-BS Hà Văn Thiệu, Trưởng khoa Y của HIU, được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Nhi của bệnh viện. Cùng đợt, TS-BS Nguyễn Công Trung, Phó trưởng khoa Y, nhận chức Trưởng khoa Nội Tim mạch - Thần kinh - Đột quỵ, còn Th.S-BS Nhan Hồng Tâm, phó trưởng bộ môn Y học cổ truyền, làm Trưởng khoa Y học cổ truyền.

Bên cạnh đó, các khoa như Răng Hàm Mặt, Dược, Điều dưỡng - Hộ sinh, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng đã cùng làm việc với các khoa tương ứng ở bệnh viện. Riêng Khoa Y, các bộ môn nối với những chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi.

Việc vừa dạy vừa khám chữa bệnh đã giúp giảng viên có thêm những tình huống thực tế để đưa vào bài giảng. "Khi khám bệnh, tôi gặp những trường hợp mà triệu chứng không hoàn toàn giống trong sách. Tôi thường đưa những tình huống ấy vào bài giảng, hỏi sinh viên vì sao bác sĩ chọn cách xử trí này mà không phải cách khác. Tôi muốn các em biết suy luận từ những gì quan sát được, chứ không chỉ học thuộc bài để đi thi", thầy Thiệu chia sẻ.

Kết nối nghiên cứu, hội thảo và hợp tác chuyên môn

Ở mô hình trường - viện, nghiên cứu khoa học là cầu nối giữa những vấn đề phát sinh trong điều trị và công tác đào tạo. Câu hỏi chuyên môn ở bệnh viện sẽ là điểm xuất phát của các hướng nghiên cứu, còn kết quả nghiên cứu và tiến bộ y học được trao đổi qua các hội thảo, chương trình đào tạo liên tục.

Giảng viên đồng thời là bác sĩ tại Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng hướng dẫn sinh viên trong hoạt động thực hành lâm sàng ẢNH: L.P

Năm 2026, HIU và HIU Hospital tổ chức các hoạt động khoa học về ung thư, tiêu hóa và gan mật, với sự tham gia của chuyên gia, bác sĩ và nhà nghiên cứu. Với giảng viên, hội thảo vừa cập nhật kiến thức, vừa cho nội dung phù hợp để đưa vào giảng dạy. Với bác sĩ, đó là dịp trao đổi những khó khăn trong thực hành lâm sàng và học kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Những vấn đề được thảo luận có thể phát triển thành đề tài nghiên cứu hoặc chương trình hợp tác giữa các đơn vị.

Ngày 30.7, Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác với Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM trong các lĩnh vực chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị bệnh viện và chuyển đổi số. Theo thỏa thuận, hai bên cùng tổ chức đào tạo liên tục, hội thảo khoa học và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Tại lễ khánh thành bệnh viện ngày 20.9, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực hành lâm sàng; phát triển bệnh viện thành cơ sở thực hành chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật.

Đào tạo liên ngành từ những vấn đề thực tế của y tế

Với định vị chuyên sâu khoa học sức khỏe và định hướng y tế trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh - công nghệ - xã hội - ngôn ngữ, HIU không giới hạn mô hình trường - viện trong đào tạo bác sĩ, dược sĩ hay điều dưỡng.

Hoạt động của bệnh viện còn gồm quản trị, dữ liệu, công nghệ, truyền thông và các dịch vụ hỗ trợ người bệnh. Mỗi mảng ấy là đề tài cho đào tạo liên ngành: sinh viên công nghệ tiếp cận hệ thống thông tin y tế; sinh viên kinh doanh, quản trị nghiên cứu hoạt động vận hành bệnh viện; các ngành xã hội và ngôn ngữ tìm hiểu tâm lý, giao tiếp và truyền thông trong môi trường chăm sóc sức khỏe.

Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến, nên yêu cầu đào tạo cũng đổi theo. Người học tìm được thông tin và công cụ hỗ trợ rất nhanh, nhưng vẫn cần được hướng dẫn kiểm chứng tài liệu, đánh giá bằng chứng khoa học và dùng công nghệ có trách nhiệm. Với các ngành sức khỏe, những kỹ năng này phải đi cùng năng lực thực hành và trách nhiệm với người bệnh.

Hiện mô hình trường - viện tại HIU cũng mở rộng không gian giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Bên cạnh giảng đường, phòng thực hành, những ca bệnh, hoạt động nghiên cứu và trao đổi chuyên môn tại bệnh viện trở thành nguồn tư liệu cho việc dạy và học. Giá trị của "giảng đường sống" nằm ở chính sự kết nối ấy, khi kiến thức được đối chiếu với thực tiễn và những kinh nghiệm nghề nghiệp được truyền lại cho sinh viên.