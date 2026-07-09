Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm sàn khối ngành y dược và pháp luật

Theo đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn xét tuyển của ngành y khoa và răng hàm mặt cao nhất, 22 điểm. Hai ngành dược học và y học cổ truyền có mức điểm sàn là 20.

Các ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật hình ảnh y học, điều dưỡng, hộ sinh có mức điểm sàn là 18. Điểm sàn ngành kỹ thuật y sinh, y tế công cộng và dinh dưỡng là 15.

Điểm sàn xét tuyển khối ngành sức khỏe và pháp luật của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định ẢNH: L.P

Đối với nhóm ngành pháp luật, hai ngành luật và luật kinh tế có mức điểm sàn là 20. Các ngành còn lại thuộc khối kinh tế - quản trị, ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, khoa học xã hội, công nghệ - kỹ thuật là 15 điểm.

Mức điểm sàn được tính theo tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không nhân hệ số và chưa bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy định hiện hành.

Cùng với điểm sàn theo phương thức thi tốt nghiệp THPT, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng đã công bố điểm sàn đối với các phương thức khác. Cụ thể, với phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ lớp 12, điểm sàn là 16.

Tại phương thức xét kết quả học bạ, thí sinh cần đạt tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (6 học kỳ) từ 18 điểm trở lên đối với phần lớn các ngành. Riêng khối ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, ngưỡng học bạ cao hơn tùy ngành. Trong đó ngành y khoa và răng hàm mặt là 22,25 điểm, các ngành còn lại từ 18-21 điểm.

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (thang điểm 1.200), trường nhận hồ sơ từ 650 điểm đối với phần lớn các ngành. Các ngành y khoa, răng hàm mặt, luật và luật kinh tế yêu cầu từ 700 điểm; y học cổ truyền và dược học từ 675 điểm.

Ở các phương thức xét kết hợp, xét học bạ và xét điểm thi đánh giá năng lực, thí sinh cần có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đạt tối thiểu 15 điểm trở lên tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin điểm sàn khối ngành sức khỏe và pháp luật như sau:

Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường ĐH trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7. Trong thời gian này, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.

Bạn đọc có thể xem thông tin điểm sàn xét tuyển các trường khác tại đây.