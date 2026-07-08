Ngành nào có mức điểm sàn cao nhất Trường ĐH Cửu Long?

Theo đó, tại phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành y khoa và răng hàm mặt có điểm sàn là 22. Hai ngành y học cổ truyền, dược học là 20 và điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật hình ảnh y học là 18. Nhóm ngành pháp luật gồm luật, luật kinh tế, luật hiến pháp và luật hành chính có điểm sàn là 20.

Ngành y khoa và răng hàm mặt có điểm sàn cao nhất tại Trường ĐH Cửu Long ở cả 3 phương thức ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Tại phương thức xét điểm học bạ, ngành y khoa và răng hàm mặt cùng có mức điểm sàn 24. Hai ngành y học cổ truyền, dược học là 22 và điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật hình ảnh y học là 19. Nhóm ngành pháp luật hành có điểm sàn là 20.

Tại phương thức xét điểm kỳ thi V-SAT, các ngành y khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền và dược học cùng có mức điểm sàn 270. Các ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật hình ảnh y học là 240. Nhóm ngành pháp luật có điểm sàn là 250.

Các ngành còn lại thuộc lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn có mức điểm sàn 15 đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, 188 đối với xét học bạ và 225 đối với xét điểm thi V-SAT.

Điểm sàn xét tuyển mỗi ngành bằng nhau giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một phương thức xét tuyển và không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ, điểm thi V-SAT cần đảm bảo thêm các điều kiện: ngành y khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền, dược học cần có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp từ loại giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 20 điểm trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên.

Ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật hình ảnh y học: kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,5 điểm trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Ngành luật, luật kinh tế, luật hiến pháp và luật hành chính cần có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp từ loại giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18 điểm trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên.

Các ngành còn lại thí sinh cần có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 15 điểm trở lên.

Thông tin xét tuyển cụ thể như sau:

Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường ĐH trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7. Trong thời gian này, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.

Bạn đọc có thể xem thông tin điểm sàn xét tuyển các trường khác tại đây.