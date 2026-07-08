Ngành y khoa và luật Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có điểm sàn bao nhiêu?

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành y khoa và răng hàm mặt của trường có điểm sàn cao nhất là 22. Ngành dược học và y học cổ truyền có mức điểm sàn là 20, các ngành y học dự phòng, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng có mức điểm sàn 18 điểm.

Điểm sàn các ngành thuộc khối sức khỏe của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tại phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT bằng với điểm sàn do Bộ GD-ĐT đưa ra, cao nhất 22 điểm

ẢNH: NGA NGUYỄN

Bên cạnh đó, hai ngành luật và luật kinh tế cũng có mức điểm sàn là 20 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, ngành y khoa và răng hàm mặt có điểm sàn cao nhất là 23, ngành y học cổ truyền và dược học có mức điểm là 21. Các ngành còn lại thuộc khối ngành sức khỏe có mức điểm sàn theo phương thức xét học bạ là 19 điểm. Ngành luật và luật kinh tế có mức điểm sàn là 18 điểm.

Ngoài ra, điểm sàn cho phương thức xét kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội cho các ngành này lần lượt: y khoa là 650 và 85 điểm; răng hàm mặt là 600 và 75; ngành y học cổ truyền và dược học là 570 và 70. Các ngành còn lại là 550 và 70. Riêng ngành luật và luật kinh tế không xét tuyển theo phương thức này.

Đối với các ngành học còn lại của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, mức điểm sàn công bố lần lượt là 15 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 18 điểm cho phương thức xét học bạ, 550 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và 70 điểm của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thông tin điểm sàn cụ thể như sau:

Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường ĐH trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7. Trong thời gian này, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.

Bạn đọc có thể xem thông tin điểm sàn xét tuyển các trường khác tại đây.