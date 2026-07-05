Trường ĐH Công nghệ TP.HCM công bố điểm sàn, ngành cao nhất bao nhiêu?

Theo thạc sĩ Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, trường xác định mức điểm sàn 15 cho các ngành học đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Riêng các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe, pháp luật theo quy định của Bộ GD-ĐT, dự kiến công bố ngày 8.7.

Tại phương thức xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ, điểm sàn là 23 đối với ngành y khoa (cao nhất trong tổng số 63 ngành), 21 điểm đối với ngành dược; 19 điểm đối với ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học; 18 điểm với các ngành còn lại.

Khối ngành sức khỏe của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM lấy điểm sàn xét tuyển từ 19-23 ẢNH: X.D

Tại phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm sàn là 650 đối với ngành y; 570 điểm đối với ngành dược; 550 điểm đối với các ngành còn lại.

Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH V-SAT, trường lấy ngưỡng 250 điểm đối với ngành y khoa, dược học; 225 điểm đối với các ngành còn lại.

Thí sinh lưu ý khi đăng ký các phương thức xét tuyển theo học bạ, điểm thi đánh giá năng lực và điểm thi V-SAT, cần đảm bảo thêm điều kiện sau:

Ngành luật, luật kinh tế: kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ tốt/giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18 điểm trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên.

Ngành y khoa, dược học: kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ tốt/giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 20 điểm trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên.

Ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học: kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,5 điểm trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7. Trong thời gian này, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.

Thông tin 63 ngành cùng điểm sàn xét tuyển năm 2026 của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM như sau:



