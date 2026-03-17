Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Quy mô người học các ngành kỹ thuật, công nghệ ngày càng tăng

Mỹ Quyên
17/03/2026 18:10 GMT+7

Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) đang ngày càng thu hút thí sinh với quy mô đào tạo liên tục tăng trong những năm gần đây.

Tại Hội nghị giao ban với các cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc về triển khai Nghị quyết số 57-NQ-TW (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây, thông tin từ Bộ cho thấy năm học 2024-2025, nhóm ngành STEM trong đó chủ đạo là các ngành công nghệ - kỹ thuật (thuộc khối ngành V), có quy mô đào tạo hơn 685.800 sinh viên (chiếm trên 33% tổng quy mô ĐH). Ở bậc sau ĐH, có 21.600 học viên cao học (20,3%) và 3.500 nghiên cứu sinh (27,5%).

Từ số liệu của Bộ GD-ĐT, có thể thấy quy mô các ngành học này ngày càng tăng trong những năm trở lại đây. Cụ thể, năm học 2021-2022 có 543.652 người học. Năm học 2022-2023 là 586.024, tăng 42.372 sinh viên so với năm trước.

Năm học 2023-2024 tăng 62.060 người học lên thành 648.084 và năm học 2024-2025 tăng 37.716 lên thành 685.800 người học.

Trong đó, nhóm ngành công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt (như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, công nghệ bán dẫn, thiết kế vi mạch, hàng không vũ trụ, robot và tự động hóa…) là 132.388 sinh viên. Các ngành gắn với công nghệ bán dẫn là 118.108 sinh viên. Riêng ngành trí tuệ nhân tạo tại 34 cơ sở đào tạo hiện có quy mô khoảng 3.500 sinh viên. 

Cũng theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, không chỉ tăng quy mô, chất lượng đầu vào cũng được nâng cao khi năm 2025 có 74 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược đạt điểm chuẩn từ 28 trở lên.

Quy mô đào tạo khối ngành kỹ thuật, công nghệ trong 4 năm gần đây

Khám phá thêm chủ đề

Ngành STEM chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo công nghệ bán dẫn công nghệ chiến lược
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận