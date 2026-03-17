Quy mô người học các ngành kỹ thuật, công nghệ ngày càng tăng

Tại Hội nghị giao ban với các cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc về triển khai Nghị quyết số 57-NQ-TW (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây, thông tin từ Bộ cho thấy năm học 2024-2025, nhóm ngành STEM trong đó chủ đạo là các ngành công nghệ - kỹ thuật (thuộc khối ngành V), có quy mô đào tạo hơn 685.800 sinh viên (chiếm trên 33% tổng quy mô ĐH). Ở bậc sau ĐH, có 21.600 học viên cao học (20,3%) và 3.500 nghiên cứu sinh (27,5%).

Từ số liệu của Bộ GD-ĐT, có thể thấy quy mô các ngành học này ngày càng tăng trong những năm trở lại đây. Cụ thể, năm học 2021-2022 có 543.652 người học. Năm học 2022-2023 là 586.024, tăng 42.372 sinh viên so với năm trước.

Năm học 2023-2024 tăng 62.060 người học lên thành 648.084 và năm học 2024-2025 tăng 37.716 lên thành 685.800 người học.

Trong đó, nhóm ngành công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt (như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, công nghệ bán dẫn, thiết kế vi mạch, hàng không vũ trụ, robot và tự động hóa…) là 132.388 sinh viên. Các ngành gắn với công nghệ bán dẫn là 118.108 sinh viên. Riêng ngành trí tuệ nhân tạo tại 34 cơ sở đào tạo hiện có quy mô khoảng 3.500 sinh viên.

Cũng theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, không chỉ tăng quy mô, chất lượng đầu vào cũng được nâng cao khi năm 2025 có 74 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược đạt điểm chuẩn từ 28 trở lên.