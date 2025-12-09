Sinh viên ngành truyền thông đang thiếu hụt những gì?

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành phát biểu tại buổi tọa đàm ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại buổi tọa đàm "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" do Báo Thanh Niên tổ chức vào sáng nay, 9.12, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), đã chỉ ra những thiếu hụt của sinh viên ngành truyền thông hiện nay.

Từ thực tế trong công tác giảng dạy tại các trường ĐH và là người trực tiếp sử dụng đội ngũ nhân sự ngành truyền thông, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành chỉ ra rằng, đội ngũ người làm truyền thông hiện nay, không lo ngại kỹ năng viết mà điều còn thiếu là tư duy chiến lược, tư duy hệ thống.

Ông Hồng Thành cho hay, đội ngũ nhân sự truyền thông của PNJ hiện nay đa phần học kinh tế, am hiểu về kinh doanh, đọc dữ liệu nên có tư duy về chiến lược để phục vụ doanh nghiệp.

"Nếu làm truyền thông chỉ để viết nội dung, chỉ nhìn vào KPI like hay "còm" hay share thì sẽ bị đào thải nhanh mà phải hướng đến mục tiêu doanh nghiệp cần là học bán được hàng và khách hàng yêu thích", vị chuyên gia này nói.

Tọa đàm về Đào tạo Truyền thông trong kỷ nguyên mới

Từ đó, ông Hồng Thành chỉ ra những năng lực quan trọng nhất nhưng lại thiếu hụt nhiều nhất trên thị trường lao động hiện nay:

Entrepreneurial Mindset: Tư duy doanh chủ; Hiểu mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp; Liên kết hiệu quả hoạt động truyền thông đóng góp vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Storytelling: Kể câu chuyện doanh nghiệp/thương hiệu/sản phẩm với insightful (sự thấu đáo) và đa tệp khách hàng, đa kênh.

Tech Agility: Thích ứng nhanh với công nghệ mới như AI tools, automation,.. ứng dụng vào hoạt động truyền thông. Nắm bắt xu hướng platform (nền tảng) mới nổi.

Data-Driven Decision Making: Đo lường hiệu quả chiến dịch bằng số liệu; Tối ưu ngân sách dựa trên insights (những hiểu biết sâu sắc) từ data (dữ liệu); đưa ra quyết định từ dữ liệu số.

ESG & Purpose-driven Communications: Authentic storytelling (kể câu chuyện chân thực) về impact (tác động, ảnh hưởng) xã hội; Xu hướng bền vững trong truyền thông.

Với góc nhìn của doanh nghiệp, theo ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, chương trình đào tạo truyền thông tại các trường đại học cần thay đổi về tỷ lệ lý thuyết/thực hành và nội dung để sinh viên tốt nghiệp đáp ứng ngay lập tức yêu cầu công việc.

Kiến thức nền vô cùng quan trọng, giảng viên cần đóng vai trò là người điều phối để làm sao cho sinh viên khi học kiến thức nền (30%) thì có thể được điều phối để bắt kịp nhanh nhu cầu doanh nghiệp, thị trường. Đồng thời hiểu tâm lý là đặc biệt quan trọng, đây là điều mà sinh viên ra trường còn thiếu hụt.

"Nhà trường cần bổ sung bộ skill-set (kỹ năng) như đã đề cập để sinh viên có thể đáp ứng xu hướng thị trường và đòi hỏi của doanh nghiệp. Tăng cường dự án kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp để sinh viên được tham gia trực tiếp các dự án thật, ngân sách thật, bài học và kỹ năng thực tiễn", ông Hồng Thành bày tỏ.