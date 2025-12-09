Những thách thức đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên mới

Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, chia sẻ tại buổi tọa đàm về đổi mới đào tạo truyền thông ẢNH: ĐỘC LẬP

Những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực truyền thông

Là một trong những trường ĐH khu vực phía nam đào tạo ngành truyền thông, tại chương trình tọa đàm: 'Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới', tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, đã nhìn nhận cách mạng công nghiệp 4.0 tác động rất lớn đến công tác đào tạo truyền thông. Đặc biệt, là sự phát triển mạnh của mạng xã hội, AI, dữ liệu lớn, truyền thông số… Do đó, công tác truyền thông có vai trò rất quan trọng, đặt ra những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực truyền thông, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trước tình hình đó, theo bà Lan, Trường ĐH Cửu Long xác định nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực truyền thông là nhu cầu tất yếu, góp phần phát triển nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội.

Tọa Đàm về Đào tạo Truyền thông trong kỷ nguyên mới

Đề cập đến thực trạng công tác đào tạo truyền thông tại Trường ĐH Cửu Long, tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan thông tin, về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo truyền thông nhà trường trang bị phòng lab, thiết bị quay-dựng, hệ thống phần mềm, công cụ phân tích dữ liệu, nền tảng học trực tuyến… Đặc biệt, nhà trường xây dựng phim trường có đầy đủ các thiết bị. Ngoài ra, nhà trường còn hợp tác với rất nhiều cơ quan báo chí, đảm bảo phục vụ công tác thực hành của sinh viên.

Thêm vào đó, nhà trường phát triển đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, khả năng ứng dụng công nghệ mới, kết nối với doanh nghiệp/đối tác truyền thông để mở rộng quy mô đào tạo sinh viên ngành truyền thông với chương trình đào tạo tiên tiến, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Sinh viên ngành truyền thông của các trường ĐH tham dự buổi tọa đàm ẢNH: ĐỘC LẬP

Định hướng đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên mới

Nói về định hướng phát triển công tác đào tạo trong kỷ nguyên mới, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cho biết nhà trường xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn truyền thông số, phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường. Song song đó là đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan truyền thông báo chí, ứng dụng tốt công nghệ trong giảng dạy.

Đại diện trường này nói thêm, trong bối cảnh công nghệ số phát triển từng giờ, từng ngày, công tác đào tạo truyền thông tại Trường ĐH Cửu Long đang từng bước thay đổi để thích ứng với xã hội trong kỷ nguyên mới.

Để làm được điều đó, tiến sĩ Ngọc Lan nói rằng nhà trường xây dựng giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện công tác đào tạo truyền thông trong kỷ nguyên mới.

Cụ thể, đó là các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trong công tác đào tạo truyền thông. Ở đó, kế hoạch ngắn hạn (1-2 năm) rà soát, cập nhật chương trình, tập huấn giảng viên, mua sắm thiết bị cơ bản, tăng cường hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí.

Kế hoạch trung hạn (3-5 năm) đi vào hoàn thiện chương trình chuẩn truyền thông số. Nâng cấp trung tâm truyền thông thành đơn vị chuyên nghiệp, sản xuất ấn phẩm tuyên truyền cho hoạt động truyền thông của nhà trường; Xây dựng chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên.

Kế hoạch dài hạn (5-10 năm), nhà trường trở thành trung tâm đào tạo truyền thông số tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Xuất bản các sản phẩm truyền thông – nghiên cứu có giá trị; Xây dựng mạng lưới cựu sinh viên ngành truyền thông mạnh.