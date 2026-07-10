Sinh viên người Úc 'được bạn rủ đi Mùa hè xanh là đi luôn'

Ngày 10.7, tại Khu liên hợp thể thao quốc gia (Hà Nội), Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" 2026 với sự tham gia của gần 2.500 tình nguyện viên đại diện cho tuổi trẻ thủ đô.

Các sinh viên Hà Nội tham gia lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" 2026 ẢNH: PHAN LINH

Học hỏi được những bài học quý giá về lòng nhân ái

Trong số các tình nguyện viên tham gia chương trình có cả sinh viên ngoại quốc. Foster Toby Jame (tên Việt Nam là Trí Tâm), một sinh viên người Úc đang theo học ngành tiếng Việt tại Trường ĐH Hà Nội, đã chia sẻ những suy nghĩ đầy thú vị khi quyết định tham gia chiến dịch Mùa hè xanh.

Dù là một người nước ngoài, Tâm trò chuyện và hòa đồng không khác gì các sinh viên Việt Nam. Chàng trai người Úc cho biết bản thân cảm thấy rất hào hứng trước các hoạt động ý nghĩa của Mùa hè xanh - nơi sự gắn kết và tinh thần đoàn kết của cộng đồng Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ.

"Khi được 2 người bạn Việt Nam học cùng trường rủ đi tham gia Mùa hè xanh, tôi đi luôn", Trí Tâm chia sẻ.

Foster Toby Jame (giữa) hào hứng cùng các bạn trẻ thủ đô tham gia chương trình Mùa hè xanh 2026 ẢNH: PHAN LINH

Với Tâm, việc tham gia chiến dịch này không chỉ là cơ hội để trau dồi khả năng tiếng Việt mà còn là dịp để cậu tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và con người Việt Nam. Dù trước đây chưa từng tham gia tình nguyện, nhưng sự thôi thúc về tình yêu đối với đất nước hình chữ S đã trở thành động lực lớn lao giúp Tâm đưa ra quyết định này.

Đối với Trí Tâm, đây là một trải nghiệm sống ý nghĩa, nơi cậu không chỉ được đóng góp công sức cho cộng đồng mà còn học hỏi được những bài học quý giá về lòng nhân ái.

"Thú thật, ở Úc, tôi chưa bao giờ có dịp tham gia các hoạt động thiện nguyện cộng đồng như thế này. Khi tận mắt chứng kiến không khí sôi nổi, tinh thần đoàn kết và sự hào hứng của các bạn sinh viên Việt Nam, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi coi đây là cơ hội quý báu để hiểu hơn về đất nước và con người nơi đây, đồng thời tích lũy những bài học thực tế không thể tìm thấy trong sách vở", Trí Tâm bộc bạch.

Lễ xuất quân Chiến dịch Mùa hè xanh với sự tham gia của hơn 2.500 sinh viên ẢNH: PHAN LINH

Tình nguyện kết nối những người già

Lê Thị Như Quỳnh, sinh viên năm nhất Khoa Tâm lý học giáo dục, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, là một tình nguyện viên "kết nối những người già" khi cô tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi tại các Viện dưỡng lão. Với Quỳnh, đây không chỉ là cơ hội để rèn luyện bản thân mà còn là cách để cô đóng góp cho cộng đồng thông qua những kiến thức chuyên môn đã được học.

Lê Thị Như Quỳnh (thứ 3 từ phải qua) cùng đội hình tình nguyện của trường tham gia chiến dịch ẢNH: VŨ THƠ

Quỳnh chia sẻ đầy suy tư: "Hiện nay mọi người đa số là quan tâm nhiều đến các bạn thiếu nhi, còn đến người già thì chủ yếu là sức khỏe về thể chất thôi, chứ cũng ít quan tâm đến sức khỏe tinh thần của người cao tuổi" .

Chính sự thấu cảm đó đã thôi thúc cô cùng đội tình nguyện xây dựng những chuyên đề gắn kết các cụ. Từ việc tổ chức trò chơi, giao lưu văn nghệ đến việc tạo không gian chia sẻ, Quỳnh hy vọng mang lại niềm vui và sự an ủi cho những người cao tuổi neo đơn.

Đối với Quỳnh, đây là một hành trình "cho đi" đầy hạnh phúc. Cô mong muốn thông qua những hoạt động này, mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của người già, đồng thời lan tỏa những hành động nhân văn này đến với nhiều bạn trẻ hơn nữa, để xã hội ngày càng ấm áp và đầy tình yêu thương.

Sinh viên các trường đại học tham gia lễ xuất quân ẢNH: VŨ THƠ

Nhiều nội dung đổi mới

Theo Thành đoàn Hà Nội, năm nay, chiến dịch tiếp tục được triển khai với nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong điều phối hoạt động tình nguyện. Thông qua nền tảng tinhnguyenthudo.vr360.com.vn, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP.Hà Nội đã thành lập 239 đội hình tình nguyện với 8.663 tình nguyện viên đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn. Các đội hình dự kiến thực hiện hơn 138.600 lượt tình nguyện tại 21 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đặc biệt, có 20 đội hình tình nguyện được thành lập để thực hiện nhiệm vụ tại 13 xã, phường khu vực biên giới miền Bắc và miền Trung, thể hiện tinh thần "Hà Nội cùng cả nước, vì cả nước".

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội cùng các tình nguyện viên tham gia chương trình ẢNH: PHAN LINH

Điểm nhấn đặc biệt của chiến dịch năm nay là lần đầu tiên Hà Nội có ca khúc chính thức dành riêng cho "Mùa hè xanh" mang tên "Ngọn lửa mùa hè xanh", do hai nhạc sĩ Việt Anh và Bảo An sáng tác. Với giai điệu trẻ trung, hào hùng, ca khúc khắc họa hình ảnh những chiến sĩ tình nguyện giàu nhiệt huyết, sẵn sàng đi đến những địa bàn khó khăn để sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng.

Một nội dung trọng tâm trong Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" 2026 là phát huy vai trò của sinh viên trong chuyển đổi số, gắn với phong trào "Bình dân học vụ số". Các đội hình tình nguyện sẽ trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phối hợp cùng chính quyền địa phương số hóa hồ sơ, dữ liệu hành chính và vận hành các nền tảng quản lý điện tử.

Đặc biệt, 100% đội hình sinh viên tình nguyện được quán triệt tham gia hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, gần dân và phục vụ người dân hiệu quả hơn.



