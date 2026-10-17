Sinh viên ở ký túc xá nay được tự tay nấu những bữa 'cơm nhà'

Rộn ràng bữa cơm sinh viên

Theo ghi nhận của người viết, giờ cơm trưa, khu bếp nấu ăn tập thể tại ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM trở nên nhộn nhịp. Chưa bước vào bên trong đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Trong không gian bếp rộng rãi, thoáng đãng, từng nhóm sinh viên tất bật chuẩn bị bữa trưa. Người vo gạo, người nhặt rau, người đứng bếp xào nấu. Tiếng trò chuyện, cười đùa xen lẫn tiếng xoong chảo tạo nên khung cảnh gần gũi, chẳng khác nào căn bếp của một gia đình đông thành viên.

Điều đặc biệt là những người đang tất bật nấu nướng ở đây đều là sinh viên nội trú. Trước kia, do quy định không được nấu ăn trong phòng ở để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phần lớn sinh viên phải ăn cơm bụi hoặc đặt đồ ăn bên ngoài. Nay, với mô hình bếp nấu ăn tập thể vừa được KTX triển khai thí điểm tại nhà A2 (khu A) và nhà B2 (khu B), sinh viên đã có thêm lựa chọn tự chuẩn bị bữa ăn.

Sinh viên ở ký túc xá nay đã có không gian để nấu ăn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không gian bếp được trang bị khá đầy đủ tiện nghi gồm bếp điện, lò vi sóng, nồi chiên không dầu... cùng các loại nồi, xoong, chảo và dụng cụ nấu nướng. Sinh viên chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu, đăng ký khung giờ sử dụng là có thể vào bếp trổ tài.

Đang cùng những người bạn chung phòng sơ chế nguyên liệu cho bữa trưa, Phùng Thanh Hữu, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, cho biết từ khi có bếp chung, cả phòng thường xuyên rủ nhau nấu ăn. "Bếp nằm ngay trong tòa nhà tụi mình ở nên rất thuận tiện. Dụng cụ cũng có sẵn nên tụi mình chỉ cần mua nguyên liệu. Ngoài việc được ăn những món hợp khẩu vị, mình thích nhất là cả phòng được cùng nhau nấu nướng, cảm giác như một gia đình", Hữu chia sẻ.

Với Hữu, những bữa cơm tự nấu còn giúp giảm chi phí sinh hoạt. Trước đây, mỗi ngày Hữu phải chi khoảng 80.000 - 100.000 đồng cho tiền ăn. Trong khi đó, bữa cơm trưa hôm nay, cả phòng 5 người chỉ tốn 150.000 đồng tiền đi chợ, nhưng chất lượng hơn, thức ăn còn có thể để dành nấu tiếp bữa tối.

Không chỉ có những bữa ăn ngon, khu bếp còn trở thành nơi sinh viên gặp gỡ, trò chuyện sau giờ học. Những chiếc bàn, ghế được bố trí ngay tại đây để các bạn có thể ngồi ăn cùng nhau sau khi nấu xong. Khi bữa ăn kết thúc, mỗi người lại tự giác rửa dụng cụ, lau dọn mặt bếp, trả lại không gian sạch sẽ cho nhóm sử dụng tiếp theo.

Tiết kiệm chi phí, vơi nỗi nhớ cơm nhà

Với nhiều sinh viên xa quê, được tự tay nấu ăn không đơn thuần là chuyện tiết kiệm tiền mà còn là cách tìm lại hương vị quen thuộc của những bữa cơm gia đình. Phùng Thị Lan, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, cho biết trước đây mua mỗi suất cơm ngoài khoảng 30.000 - 35.000 đồng nhưng không phải lúc nào cũng hợp khẩu vị. Từ khi có bếp chung, Lan đã có thể chủ động hơn trong chuyện ăn uống.

"Hôm nay, tụi mình đi chợ hết 150.000 đồng nhưng số thực phẩm này có thể ăn trong 2 ngày. Phòng mình có tủ lạnh nên thức ăn chưa dùng hết có thể bảo quản để hôm sau nấu tiếp", Lan nói. Vừa nấu ăn, Lan vừa hào hứng kể về những thay đổi trong sinh hoạt. Lan dự định mỗi tuần sẽ dành 2 - 3 ngày nấu ăn. Với cô gái vốn yêu thích công việc bếp núc, được cùng bạn bè chuẩn bị bữa ăn giữa không gian rộng rãi, thoáng mát là một niềm vui.

Tại khu bếp nấu ăn tập thể ở khu B, KTX ĐH Quốc gia TP.HCM, Phạm Quang Huy, sinh viên Trường ĐH Khoa học sức khỏe, cho biết từ khi mô hình đi vào hoạt động, gần như ngày nào cũng đăng ký, có hôm tự nấu ăn cả 3 bữa. Nhờ phòng ở có tủ lạnh, Huy thường mang thực phẩm từ nhà xuống và chỉ cần mua thêm gạo. "Tự nấu vừa tiết kiệm, vừa được ăn đúng khẩu vị. Nhất là những hôm trời mưa, mình không phải ra ngoài mua cơm. Mình chỉ mong sắp tới KTX có thể lắp thêm kệ để tụi mình có chỗ cất những vật dụng cá nhân như bát, đũa…", Huy bày tỏ.

Ông Đặng Bá Bính, Trưởng phòng Công tác sinh viên - Chuyển đổi số, Trung tâm Quản lý KTX và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết mô hình bếp nấu ăn tập thể đã được trung tâm nghiên cứu, khảo sát trong nhiều năm, xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên nội trú. Theo ông Bính, ngoài việc giúp sinh viên chủ động chuẩn bị bữa ăn, tiết kiệm chi phí và rèn luyện kỹ năng tự lập, trung tâm kỳ vọng khu bếp trở thành không gian kết nối. Đặc biệt, với sinh viên xa nhà, đây có thể là nơi mang lại cảm giác ấm áp của gia đình, thậm chí để cha mẹ cùng con chuẩn bị bữa ăn trong những lần đến thăm KTX.

"Để đảm bảo an toàn, sinh viên phải đăng ký sử dụng, tuân thủ nội quy về thiết bị điện, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh. Trung tâm hỗ trợ chi phí điện, nước; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành. Sau mỗi lần nấu, sinh viên có trách nhiệm vệ sinh dụng cụ, khu vực bếp. Thứ bảy hằng tuần, nhóm sinh viên tự quản còn tổ chức tổng vệ sinh và kiểm tra trang thiết bị", ông Bính cho biết.

Theo ông Bính, trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả thí điểm, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp và xem xét mở rộng mô hình sang các tòa nhà khác khi đủ điều kiện.