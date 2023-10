Sinh viên siêu hào hứng chờ lịch hẹn 'cà phê với hiệu trưởng'

"Đừng ngần ngại, tôi mời!"

Mới đây, trong lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, GS - BS David Bangsberg, hiệu trưởng mới của Trường ĐH VinUni, một nhà khoa học người Mỹ nổi tiếng trong lĩnh vực sức khỏe, đã chính thức ra mắt trước toàn trường sau 1 tháng sang Việt Nam nhận nhiệm sở.

Tại lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng mời sinh viên toàn trường đặt lịch "cà phê với hiệu trưởng". GS Bangsberg nói: "Đừng ngần ngại hẹn lịch uống cà phê với tôi thông qua email. Bạn có thể uống trà hoặc thậm chí là sinh tố. Tôi mời!".

Trước khi sang Việt Nam, GS Bangsberg là Hiệu trưởng sáng lập Trường Y tế công cộng, ĐH Khoa học sức khỏe Orego và ĐH Portland (Mỹ), tên viết tắt là Trường OHSU-PSU. Dù đang giúp Trường OHSU-PSU đạt được nhiều thành công trong hoạt động đào tạo và huy động tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của trường, nhưng GS Bangsberg đã quyết định bay nửa vòng trái đất sang Việt Nam làm việc ở Trường ĐH VinUni.

Giải thích về quyết định này, GS Bangsberg cho rằng bởi ông đã cảm nhận được niềm đam mê trí tuệ và khao khát tri thức của sinh viên Trường ĐH VinUni. Đặc biệt, ông đã trải nghiệm điều này sâu sắc trong một tháng vừa rồi, qua việc bắt đầu mỗi ngày bằng cách ngồi uống cà phê với sinh viên Trường ĐH VinUni.

Một "tiết mục" selfie cùng với các đồng nghiệp đầy vui vẻ của GS Bangsberg trong ngày khai giảng năm học mới tại Trường ĐH VinUni THANH LÂM

Được biết, GS Bangsberg cùng phu nhân từ Mỹ đến Hà Nội ngày 27.8, lần đầu tiên đến Trường ĐH VinUni nhận nhiệm vụ hiệu trưởng vào ngày 28.8. Sau kỳ nghỉ lễ 2.9, ông đã trở lại trường làm việc từ ngày 5.9. Sau hơn một tuần làm quen với con người và môi trường làm việc mới, ngày 13.9, GS Bangsberg đã bắt đầu buổi Coffee with the Dean (cà phê với trưởng khoa/viện trưởng/hiệu trưởng) đầu tiên.

Sinh viên đầu tiên có hân hạnh được ngồi uống cà phê và trò chuyện với hiệu trưởng là em Khôi, hiện đang học năm thứ 4 tại Viện Khoa học sức khỏe VinUni. Từ đó đến nay, trước mỗi ngày làm việc, GS Bangsberg lại bắt đầu bằng việc ngồi uống cà phê cùng sinh viên (một em hoặc một nhóm vài ba em) tại căng tin của trường.

Vì sở thích "nhận năng lượng" cho một ngày làm việc mới bằng cà phê, chuyện trò và selfie cùng với sinh viên của mình mà trên một diễn đàn sinh viên có ý kiến bình luận: "Nếu có danh hiệu thầy hiệu trưởng "đáng yêu" nhất Việt Nam, thì danh xưng này xứng đáng được trao cho thầy David Bangsberg, vị hiệu trưởng mới đến từ VinUni".

Phạm Lê Quỳnh Như, sinh viên năm thứ 4 của Viện Kinh doanh và Quản trị VinUni, kể: "Lần đầu tiên em biết mặt thầy hiệu trưởng mới của trường vào ngày chào đón sinh viên năm 4 trong tuần lễ định hướng của nhà trường.

Hôm ấy, thầy David đã có bài phát biểu và thông báo về một suất học bổng gồm sách vở và tài liệu trị giá hơn 2 triệu đồng dành cho sinh viên đầu tiên viết mail cho thầy về việc đặt lịch Coffee with the Dean. Ngay lập tức, em đã viết mail cho thầy và đã may mắn có được cơ hội đó".

GS David Bangsberg với sinh viên Phạm Lê Quỳnh Như D.B

Cuộc Coffee with the Dean của thầy hiệu trưởng và Như diễn ra ngày 27.9. Thầy đã hỏi chuyện Như về việc học hành, hỏi xem Như có gặp khó khăn gì khi theo học ở VinUni không...

"Trước buổi Coffee with the Dean, em cũng hơi lo sợ vì việc gặp gỡ và trò chuyện với thầy/cô lãnh đạo một trường học là một trải nghiệm em chưa từng có. Nhưng trong suốt buổi cà phê, thầy tỏa ra một năng lượng rất gần gũi và thân thiện. Em thấy mình được học rất nhiều từ thầy qua buổi nói chuyện đó, dù thầy không đưa ra lời dạy bảo nào", Như chia sẻ.

Sinh viên "siêu hào hứng" chờ lịch hẹn

Còn Trần Hải Thanh, sinh viên năm thứ 2 ngành điều dưỡng, người được GS Bangsberg mời coffee chat sáng 28.9, cho biết một lần Thanh đến trường gặp giảng viên trong chương trình điều dưỡng để hỏi về một số việc liên quan tới kế hoạch học tập năm học tới thì vô tình gặp thầy David, lúc đó vừa bước ra khỏi một phòng họp. Thanh và thầy chào nhau, vì chưa từng thấy thầy ở trường nên Thanh đã hỏi thầy là ai.

"Khi được biết đó là hiệu trưởng mới, em thấy mình thật là "quê" (vì trước đó Trường ĐH VinUni cũng đã giới thiệu thông tin và hình ảnh của thầy hiệu trưởng mới trên nhiều kênh). Nhưng thầy đã phá tan cảm giác sượng sùng đó của em bằng cách tiếp tục nói chuyện cởi mở, cho biết là đang muốn hiểu nhiều hơn về sinh viên của trường, thầy rất vui nếu em gửi mail đặt lịch Coffee with the Dean.

Em đã gửi mail, cuộc Coffee with the Dean diễn ra sau đó khoảng 10 ngày. Hôm ấy, thầy lại nhắc lại việc em hỏi thầy là ai trong lần gặp đầu tiên, khiến hai thầy trò cùng cười rất vui", Thanh kể.

GS David Bangsberg với sinh viên Trần Hải Thanh D.B

Hôm ấy, hai thầy trò nói chuyện với nhau chừng 45 phút. Vì thầy có nhiều liên kết với nhóm ngành khoa học sức khoẻ nên cuộc trò chuyện càng trở nên hữu ích với Thanh, một sinh viên ngành điều dưỡng. Sau cuộc trò chuyện đó, nhờ thầy David giới thiệu mà Thanh đã kết nối được với một người quen của thầy là nhà sáng lập của một công ty liên quan đến dịch vụ mà Thanh đang quan tâm.

Theo Thanh, dù thầy David mang đến một phong cách tương tác mới với sinh viên nhưng Thanh không quá bất ngờ khi được thầy mời Coffee with the Dean. Các thầy cô ở Trường ĐH VinUni thường vẫn rất nhiệt tình trong việc trao đổi về các vấn đề liên quan đến trải nghiệm học tập của sinh viên. Thầy hiệu trưởng trước đây (GS Rohit Verma) cũng hay mở các bữa ăn trưa để nghe sinh viên phản hồi về trường.

"Thầy David Bangsberg sẵn sàng nhận hẹn cá nhân với sinh viên và đã thực sự duy trì nó trong suốt một tháng qua, thầy cho biết sẽ tiếp tục làm như vậy trong thời gian tới, em thấy có vẻ như đó là việc chưa từng có ở Việt Nam. Các bạn của em cũng siêu hào hứng chờ đợi lịch hẹn (họ đều đã viết mail cho thầy), vì hiếm khi thấy giám hiệu sẵn sàng giúp đỡ cho quá trình phát triển của từng cá nhân sinh viên như thế", Thanh chia sẻ.