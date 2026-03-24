Giới trẻ

Sinh viên Y Hà Nội đã làm được những điều thế hệ trước chưa từng nghĩ tới

Vũ Thơ
24/03/2026 21:23 GMT+7

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đoàn Thanh niên Trường đại học Y Hà Nội, GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng thế hệ sinh viên ngày nay đã làm được những điều mà các thế hệ đi trước chưa từng nghĩ tới.

Chiều 24.3, Đoàn Thanh niên Trường đại học Y Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Đoàn Thanh niên trường và 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.2031 - 26.3.2026).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, tiến sĩ - bác sĩ Phạm Quang Lộc, Bí thư Đoàn trường, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của dấu mốc lịch sử này trong hành trình phát triển của tuổi trẻ nhà trường. Đây không chỉ là dịp tri ân các thế hệ cán bộ Đoàn, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong việc bồi dưỡng lý tưởng, hun đúc y đức và tinh thần cống hiến cho sinh viên y khoa.

Đại diện T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cán bộ Trường đại học Y Hà Nội

Ôn lại chặng đường 70 năm, anh Lộc nêu bật những dấu ấn tiêu biểu như phong trào nghiên cứu khoa học, hiến máu nhân đạo và đặc biệt là sự dấn thân của sinh viên trong đại dịch Covid-19...

Theo anh Lộc, trong giai đoạn mới, khi Trường đại học Y Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành đại học top 100 châu Á, nhà trường cần đào tạo nên những cán bộ y tế "sâu y lý - giỏi y thuật - giàu y đức".

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Quang Lộc, Bí thư Đoàn trường đại học Y Hà Nội, phát biểu tại chương trình

Để làm được điều đó, Đoàn trường cần tiên phong với 4 định hướng trọng tâm: củng cố tư tưởng, nâng cao chuyên môn, đẩy mạnh hoạt động tình nguyện gắn với ngành nghề và xây dựng tổ chức vững mạnh.

Tiếp tục viết nên những trang sử mới

Phát biểu tại chương trình, GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường, ghi nhận sự thay đổi vượt bậc của Đoàn Thanh niên nhà trường trong giai đoạn mới. Ông bày tỏ niềm tự hào khi thế hệ sinh viên ngày nay đã làm được những điều mà các thế hệ đi trước chưa từng nghĩ tới.

GS - TS Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại chương trình

Đó là việc tổ chức thành công các hội nghị khoa học sinh viên hoàn toàn bằng tiếng Anh với hàng trăm báo cáo mỗi năm; là hàng chục sinh viên có công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục Q1, Q2.

Đặc biệt, bản lĩnh của sinh viên Y Hà Nội còn được khẳng định qua việc giành giải nhất toàn quốc tại Olympic tiếng Anh, vượt qua cả những ngôi trường chuyên ngữ hàng đầu. Những thành tích này minh chứng rằng sinh viên y không chỉ giỏi chuyên môn mà còn hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

GS Tú cũng chia sẻ về tầm vóc ngày càng lớn mạnh của Trường đại học Y Hà Nội. Từ quy mô tuyển sinh chỉ khoảng 500 sinh viên cách đây vài thập kỷ, nay con số đã lên tới gần 5.000. Đặc biệt, số lượng nghiên cứu sinh đạt mốc hơn 800 và hướng tới con số 1.000 - một minh chứng cho năng lực đào tạo tinh hoa và nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường.

Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng bằng khen cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngành y tế

Trong bối cảnh Chính phủ đã phê duyệt quyết định phát triển Trường đại học Y Hà Nội thành đại học trọng điểm quốc gia, vươn tầm top đầu châu Á, ông Tú đặt kỳ vọng rất lớn vào vai trò dẫn dắt của Đoàn Thanh niên. Ông nhấn mạnh giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của tuổi trẻ Y Hà Nội là khát khao, hoài bão, lý tưởng và tinh thần cống hiến.

GS Tú khẳng định, dù bối cảnh xã hội có thay đổi, phương thức hoạt động Đoàn có khác biệt, nhưng sợi chỉ đỏ xuyên suốt vẫn là sự tận tâm với cộng đồng và nỗ lực không ngừng trong học tập, nghiên cứu. Ông kỳ vọng tuổi trẻ Trường đại học Y Hà Nội tiếp tục viết nên những trang sử mới, đưa thương hiệu nhà trường vươn xa trên bản đồ y học thế giới.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cán bộ Trường đại học Y Hà Nội có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ Việt Nam. 

T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng trao tặng bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngành y tế.

Đoàn trường ra mắt và trao tặng cuốn Kỷ yếu 70 năm Đoàn Thanh niên Trường đại học Y Hà Nội.

Tin liên quan

Đoàn trường ĐH Y Dược nhận Huân chương Lao động hạng 3

Ngày 19.4, Đoàn trường ĐH Y Dược TP.HCM đã tổ chức tổng kết 15 năm phong trào tình nguyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 (ảnh). Anh Phan Văn Mãi - Bí thư T.Ư Đoàn cùng gần 400 sinh viên đã đến dự.

70 năm phụng sự Tổ quốc của những 'chiến sĩ áo trắng'

Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Khám phá thêm chủ đề

Đoàn Thanh niên ĐH Y Hà Nội Sinh viên trường y T.Ư Đoàn Đoàn Trường ĐH Y Hà nội Thành lập Đoàn Tháng Thanh niên
