SM Entertainment có 14 ca khúc vào top 100 của Rolling Stone

Trang Rolling Stone vừa công bố danh sách "The 100 Greatest Songs in the History of Korean Pop Music" (100 bài hát hay nhất trong lịch sử K-pop Hàn Quốc), trong đó có 14 ca khúc của các nghệ sĩ đến từ "ông lớn" ngành giải trí xứ Hàn SM Entertainment.

Tác phẩm Gee của Girls’ Generation mặc dù đã ra mắt khán giả 14 năm vẫn giữ vị trí đặc biệt trong làng nhạc Hàn. Phong cách của Gee lúc bấy giờ là sử dụng tối đa "aegyo" (một từ chỉ sự dễ thương) cùng những âm tiết lặp đi lặp lại khiến cho ca khúc không giống bất kỳ sản phẩm K-pop nào trước đó

SM

Những ca khúc đến từ SM Entertainment trong danh sách mà Rolling Stone đề cập đều là những tác phẩm âm nhạc độc đáo, trình diễn thú vị, gồm Gee (2009) của Girls’ Generation (xếp vị trí đầu tiên trong danh sách), Candy (1996) của H.O.T. (xếp thứ hai), SORRY, SORRY (2009) của SUPER JUNIOR (xếp thứ 12), Red Flavor (2017) của Red Velvet (xếp thứ 13), Lucifer (2010) của nhóm nhạc SHINee (xếp thứ 16), 4 Walls (2015) của nhóm nhạc f(x) (xếp thứ 17), No.1 (2001) của nhóm BoA (xếp thứ 18), MIROTIC (2008) của nhóm TVXQ! (xếp thứ 25), I’m Your Girl (1997) của nhóm S.E.S. (xếp thứ 27), Into The New World (2007) của nhóm Girls’ Generation (xếp thứ 33), Growl (2013) của nhóm EXO (xếp thứ 34), Cherry Bomb (2017) của nhóm NCT 127 (xếp thứ 59), MOVE (2017) của TAEMIN - người đã mở ra phong cách biểu diễn phi giới tính qua đĩa đơn năm đó (xếp thứ 86) và Next Level (2020) của aespa - nhóm nhạc đầu tiên có nhân vật AI riêng (xếp thứ 89).

Trang Rolling Stone cho biết danh sách "The 100 Greatest Songs in the History of Korean Pop Music" do các nhà phê bình âm nhạc có uy tín, sống trong và ngoài Hàn Quốc, bình chọn. Những cây bút này đã viết về âm nhạc Hàn Quốc trong rất nhiều năm.

Candy của H.O.T. xếp vị trí thứ hai trong danh sách. Đây là một trong những nhóm nhạc thần tượng đầu tiên SM

Tờ này viết, trong những năm qua, K-pop đã khai sinh ra hai nhóm nhạc cực kỳ nổi tiếng và ăn khách trên toàn cầu là BTS và BlackPink.

5 vị trí xếp đầu danh sách bao gồm: vị trí thứ nhất là Gee (2009) của Girls’ Generation, xếp thứ hai là Candy (1996) của H.O.T., xếp thứ ba là Good Day (2010) của IU, xếp thứ tư là Spring Day (2017) của BTS và thứ năm là Short Hair (1980) của nam ca sĩ Cho Yong Pil.