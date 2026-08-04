Smart TV giá rẻ vẫn đáng mua nếu đáp ứng được ba tiêu chí quan trọng

Khi mua một chiếc Smart TV mới, nhiều người thường bị cuốn hút bởi giá cả hấp dẫn hoặc kích thước màn hình lớn, dẫn đến quyết định mua ngay mà không suy nghĩ kỹ. Tuy nhiên, sự hối tiếc có thể đến sau đó khi chiếc TV không đáp ứng được mong đợi về chất lượng hình ảnh hoặc thiếu các tính năng cần thiết.

Smart TV vẫn mang đến chất lượng theo ý muốn nếu đáp ứng được các tiêu chí quan trọng ẢNH: REUTERS

Để tránh tình trạng sự thất vọng có thể xảy ra trong quá trình sử dụng Smart TV giá rẻ, người dùng nên lưu ý đến ba yếu tố quan trọng dưới đây.

Hệ điều hành

Đây là yếu tố quyết định trải nghiệm sử dụng TV. Nhiều người thường chỉ chú ý đến kích thước, công nghệ hay thương hiệu mà bỏ qua hệ điều hành. Hiện nay, thị trường TV rất đa dạng với các hệ điều hành như Tizen, webOS, Google TV, thậm chí nhiều mẫu sử dụng nền tảng lạ như Fire TV.

Một hệ điều hành tốt sẽ giúp người dùng dễ dàng truy cập các tính năng thông minh và cài đặt ứng dụng theo ý muốn. Hệ điều hành cũng ảnh hưởng đến khả năng cấu hình âm thanh, hình ảnh và các chế độ khác. Ví dụ, Smart TV Samsung với hệ điều hành Tizen nổi bật nhờ giao diện trực quan và phản hồi nhanh.

Tấm nền Smart TV

Việc lựa chọn tấm nền phù hợp với không gian và cách sử dụng là cần thiết. Nếu thường xuyên xem TV trong điều kiện ánh sáng yếu, màn hình OLED sẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại, nếu phòng khách sáng hoặc có ánh nắng trực tiếp, tấm nền QLED sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn. Đối với những gia đình có nhiều người xem từ các góc độ khác nhau, tấm nền IPS sẽ là sự lựa chọn hợp lý.

Bên cạnh đó, một chiếc TV tích hợp công nghệ HDR sẽ không phát huy hiệu quả nếu không có độ sáng tối đa và độ tương phản tốt. Do đó, người dùng cần chú ý đến các thông số kỹ thuật này khi lựa chọn TV.

Mức giá hấp dẫn của Smart TV giá rẻ khiến nhiều người quan tâm ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Chất lượng âm thanh

Một vấn đề thường bị bỏ quên là chất lượng âm thanh. Với thiết kế ngày càng mỏng, nhiều TV không thể tích hợp loa có chất lượng tương xứng với hình ảnh. Thông thường, các mẫu Smart TV giá rẻ chỉ có công suất âm thanh khoảng 20W, không đủ để đáp ứng nhu cầu nghe nhạc hoặc xem phim.

Tuy nhiên, người dùng có thể khắc phục vấn đề này bằng cách đầu tư vào một loa soundbar. Nhưng để có thể tối ưu chất lượng soundbar, người dùng nên chọn các mẫu Smart TV và cả loa soundbar có hỗ trợ các tùy chọn như cổng HDMI ARC hoặc eARC nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất.

Ngoài những thông số kỹ thuật của Smart TV nói trên, người dùng cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng không gian sử dụng và cách thức dự định sử dụng TV. Việc nghiên cứu kỹ các tính năng của TV sẽ giúp tránh những hối tiếc sau này. Thay vì vội vàng, hãy dành thời gian để tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm phù hợp, bởi TV là thiết bị mà chúng ta có thể sử dụng thường xuyên trong nhiều năm tới.

Tóm lại, việc chọn mua Smart TV giá rẻ không chỉ đơn thuần là vấn đề giá cả. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như hệ điều hành, tấm nền và chất lượng âm thanh để đảm bảo bạn có được một sản phẩm ưng ý.