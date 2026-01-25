Smartphone Trung Quốc đang thắng phần cứng, nhưng thua ở đâu?

Với pin dung lượng lớn, công nghệ sạc nhanh vượt trội và nhiều thử nghiệm phần cứng táo bạo, các hãng smartphone Trung Quốc như Honor, Xiaomi, Vivo hay Oppo đang đóng vai trò dẫn dắt đổi mới. Tuy vậy, song hành với lợi thế công nghệ là những hạn chế mà người dùng cần cân nhắc trước khi 'xuống tiền'.

Cuộc trỗi dậy của smartphone Trung Quốc

Pin là điểm mạnh dễ nhận thấy nhất trên smartphone Trung Quốc thế hệ mới nhờ chuyển sang pin silicon-carbon giúp tăng dung lượng mà không làm máy dày hơn. Một số mẫu đạt mốc trên 5.000 mAh nhưng vẫn giữ trọng lượng hợp lý, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 80-100 W giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ.

Những chiếc smartphone Trung Quốc thể hiện sức mạnh đáng gờm ẢNH: REUTERS

Thực tế sử dụng cho thấy nhiều thiết bị có thể đáp ứng hai ngày dùng liên tục với cường độ cao, một ưu điểm rõ ràng so với phần lớn các mẫu cao cấp đến từ Apple hay Samsung.

Các hãng Trung Quốc cũng đầu tư mạnh cho camera nhằm thúc đẩy nhiếp ảnh di động. Những mẫu cao cấp gần đây thường sở hữu cảm biến lớn, ống kính tiềm vọng và thuật toán xử lý ảnh ngày càng hoàn thiện. Một số thậm chí đang dẫn đầu các bảng xếp hạng đánh giá camera. Dù khả năng quay video vẫn chưa thật sự đồng đều giữa các hãng, chất lượng ảnh chụp đêm, khả năng zoom xa và độ chi tiết vẫn là điểm khiến nhiều người dùng hài lòng.

Các mẫu cao cấp Trung Quốc hiện nay gần như không thua kém bất kỳ đối thủ nào về sức mạnh phần cứng nhờ trang bị chip xử lý mới nhất, RAM 16-24 GB và bộ nhớ trong lớn giúp máy vận hành mượt mà trong các tác vụ nặng, đặc biệt là chơi game. Tuy nhiên, mức cấu hình này cũng đặt ra câu hỏi về tính cần thiết với người dùng phổ thông, khi trải nghiệm thực tế giữa các mức RAM cao chưa tạo khác biệt rõ ràng trong sử dụng hằng ngày.

Các hãng Trung Quốc không chỉ đầu tư vào camera mà còn thúc đẩy giới hạn phần cứng trên thiết bị ẢNH: AFP

Những giới hạn phía sau

Bên cạnh ưu điểm, phần mềm là yếu tố khiến nhiều người do dự khi quyết định có nên mua smartphone Trung Quốc hay không. Không ít giao diện người dùng bị nhận xét là rườm rà, cài sẵn nhiều ứng dụng và tích hợp quảng cáo. Dù phần lớn có thể tắt hoặc gỡ bỏ, trải nghiệm ban đầu vẫn chưa thật sự thân thiện. Việc tùy biến sâu cũng khiến hệ thống kém đồng nhất, đặc biệt với người quen dùng Android thuần hoặc iOS.

Khả năng tương thích mạng vẫn là rào cản lớn của smartphone Trung Quốc, đặc biệt tại Bắc Mỹ và một số nước châu Âu. Một số mẫu máy thiếu băng tần quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng sóng và kết nối dữ liệu. Với người thường xuyên di chuyển hoặc sinh sống ngoài châu Á, đây là yếu tố cần cân nhắc kỹ.

Khả năng tương thích mạng không tối ưu khiến người dùng còn rụt rè với smartphone Trung Quốc ẢNH: AFP

Smartphone Trung Quốc cao cấp cũng không còn giữ lợi thế giá như trước. Nhiều mẫu cao cấp hiện được định giá ngang, thậm chí cao hơn sản phẩm cùng phân khúc của Apple hay Samsung. Khi khoảng cách giá thu hẹp, người dùng sẽ cân nhắc nhiều hơn đến thương hiệu, hệ sinh thái và độ ổn định lâu dài.

Sau nhiều năm sử dụng smartphone Trung Quốc, có thể thấy đây là lựa chọn hấp dẫn cho những ai ưu tiên pin, sạc nhanh và phần cứng mạnh. Trong tương lai gần, các mẫu đến từ Honor hoặc OnePlus vẫn là phương án đáng chú ý ở phân khúc cao cấp.

Tuy vậy, với người dùng tại Bắc Mỹ hoặc châu Âu, quyết định mua điện thoại Trung Quốc cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt về mạng di động, phần mềm và mức giá ngày càng tiệm cận các thương hiệu lớn.