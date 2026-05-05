Snapdragon không còn vượt trội, Exynos và MediaTek ngày càng 'đáng gờm'

Kiến Văn
05/05/2026 19:58 GMT+7

Trong nhiều năm qua, chip Snapdragon luôn được coi là lựa chọn tốt hơn trên smartphone, trong khi Exynos và MediaTek thường bị nghi ngờ.

Mặc dù vậy, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi vào năm ngoái khi các chip Dimensity 9000 của MediaTek đã chứng tỏ khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với dòng Snapdragon 8, trong khi Exynos thường tụt lại phía sau.

Giờ đây, trải nghiệm với Galaxy S26 đã cho thấy tín hiệu tích cực của Exynos, khiến suy nghĩ "Snapdragon luôn tốt hơn" dần trở nên lỗi thời. Kết quả thử nghiệm được trang Digitaltrends thực hiện mới đây đã chứng minh điều này.

Điểm chuẩnGalaxy S26 (Exynos 2600)Galaxy S26 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5)Oppo Find X9 (Dimensity 9500)
Tổng AnTuTu3.101.6543.638.2653.512.048
Geekbench 6 (đơn nhân)3.0363.5243.207
Geekbench 6 (đa nhân)10.53410.8239.345
3DMark Wild Life Extreme6.3666.5197.142
Độ ổn định (%) của bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme53,563,254,9
Nhiệt độ sau khi kiểm tra độ bền (°C)40,238,739,2

Khi Snapdragon không còn là chip mạnh nhất

Kết quả thử nghiệm trên cho thấy Exynos 2600 không hề tỏ ra yếu kém quá nhiều so với Snapdragon 8 Elite Gen 5. Galaxy S26 đạt 3.036 điểm đơn nhân và 10.534 điểm đa nhân trong Geekbench 6, cùng điểm AnTuTu 3.101.654. Trước đây, Samsung thường phát hành các thiết bị cao cấp với hai phiên bản: Snapdragon cho Bắc Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, trong khi Exynos dành cho phần còn lại của thế giới. Sự phân chia này đã gây ra nhiều chỉ trích khi các mẫu sử dụng chip Exynos thường hoạt động kém hơn.

Galaxy S26 khẳng định sự tự tin của Samsung với chip Exynos

Nhưng giờ đây, Exynos đã cải thiện tình hình. Trong bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme, Galaxy S26 đạt 6.366 điểm, với độ ổn định 53,5%. Đây là kết quả khả quan cho một chiếc điện thoại cao cấp có kích thước nhỏ hơn.

Dĩ nhiên, Galaxy S26 Ultra vẫn có những ưu điểm riêng, với điểm số 6.519 trong bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme, với độ ổn định 63,2%. Mặc dù hiệu năng tản nhiệt tốt hơn, sự khác biệt giữa Galaxy S26 và S26 Ultra không còn lớn như trước. Cả hai đều cho thấy hiệu năng gần như tương đồng trong các bài kiểm tra tải nặng.

MediaTek ngày càng mạnh mẽ

Về phần chip Dimensity 9500 xuất hiện trong Oppo Find X9 Pro, con chip của MediaTek đã làm cho cuộc thảo luận này trở nên thú vị hơn. Với điểm số Geekbench 6 đơn nhân 3.203 và AnTuTu 3.512.048, Dimensity 9500 đã vượt qua Galaxy S26. Trên 3DMark Wild Life Extreme, chip này đạt 7.142 điểm, cao hơn cả Galaxy S26 và S26 Ultra.

Find X9 Pro phô diễn sức mạnh của Dimensity 9500

Kết quả này cho thấy MediaTek không còn là thương hiệu chip cao cấp "thứ hai". Hãng đã đạt được những con số ấn tượng và cạnh tranh sòng phẳng với Qualcomm và Samsung. Tuy nhiên, độ ổn định của Dimensity 9500 trong các bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme chỉ đạt 54,9%, thấp hơn so với Galaxy S26 Ultra.

Mặc dù Snapdragon vẫn sản xuất những con chip xuất sắc, nhưng danh tiếng không thể thay thế cho kết quả thực tế. Exynos 2600 đã chứng tỏ hiệu năng đủ mạnh để không bị tụt hậu, trong khi Dimensity 9500 cũng cho thấy sức mạnh xử lý gần tương đương, khiến cuộc đua chip cao cấp trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết.

Loạt tính năng AI xịn trên Galaxy S26 cập bến điện thoại Galaxy cũ

Samsung sẽ mang những tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) độc quyền trước đó của Galaxy S26 đến nhiều mẫu điện thoại Galaxy cũ thông qua One UI 8.5.

