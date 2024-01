Số ca Covid-19 thực tế có thể cao gấp 19 lần báo cáo?

Tuy nhiên, WHO lưu ý rằng chưa đến phân nửa các quốc gia trên thế giới báo cáo các số liệu về Covid-19 trong tháng qua, tính từ ngày 11.12.2023 đến ngày 7.1.2024. “Theo ước tính từ giám sát nước thải, số ca phát hiện lâm sàng cho thấy số ca mắc Covid-19 trên thực tế có thể cao hơn 2-19 lần”, theo báo cáo do WHO đưa ra hôm 20.1.

Trong tuần cuối của năm 2023, biến thể JN.1 - “hậu duệ” của Omicron - chiếm 65,5% số ca nhiễm, tăng đáng kể so với tỷ lệ 24,8% vào một tháng trước đó.

Trong bản tin ngày 23.1, Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm và Chính sách (CIDRAP) thuộc Đại học Minnesota (Mỹ) dẫn phân tích theo khu vực của WHO cho thấy số ca mắc Covid-19 tăng ở 2 khu vực.

Người dân đeo khẩu trang chờ khám bệnh tại bệnh viện Gregorio Maranon ở Madrid (Tây Ban Nha), ngày 10.1.2024 REUTERS

Các con số tăng mạnh ở Đông Nam Á, trong khi khu vực Tây Thái Bình Dương tăng ít hơn. Ở Đông Nam Á, các quốc gia có mức tăng cao nhất là Ấn Độ và Indonesia. Biến thể JN.1 trở nên vượt trội ở Ấn Độ vào tuần đầu tiên của tháng 1.

Khu vực Đông Nam Á theo phân chia khu vực của WHO gồm 11 nước là Bangladesh, Bhutan, CHDCND Triều Tiên, Ấn Độ, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thái Lan và Đông Timor.

Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, Malaysia và Singapore ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất. Thông tin trên trang web của Bộ Y tế Malaysia cho thấy các ca nhiễm trong làn sóng hiện nay đã lên đến đỉnh điểm ngay trước Giáng sinh năm 2023 và đang giảm dần. Dữ liệu của Bộ Y tế Singapore cho thấy mô hình tương tự.

Khu vực Tây Thái Bình Dương theo phân chia của WHO gồm 37 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam nằm trong khu vực này.

Số ca tử vong giảm hoặc ổn định tại 5 khu vực theo phân chia của WHO, trong khi chỉ có khu vực Đông Nam Á tăng, đáng chú ý là tại Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan.

Tại Úc, theo Đài ABC đưa tin ngày 23.1, kỳ nghỉ kết thúc và mọi người trở lại làm việc, đi học nên cơ quan chức năng khuyến cáo cần thận trọng trước “một làn sóng đáng kể” của Covid-19. Úc ghi nhận hơn 26.000 ca nhiễm Covid-19 trên cả nước. Giới chức y tế cho rằng số ca thực tế có thể cao hơn do nhiều ca không báo cáo.

Đến nay, thế giới ghi nhận 702.141.250 ca nhiễm Covid-19 với 6.971.929 ca tử vong và 673.077.159 ca hồi phục, theo trang Worldometer.