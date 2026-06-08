Sở Công thương Đồng Nai gửi Bộ Công thương 4 kiến nghị mới về xăng E10

Theo đó, Sở Công thương thành phố Đồng Nai cho biết đã nhận được phản ánh của Hiệp hội Dầu khí Đồng Nai (Báo Thanh Niên đã đưa tin sáng 8.6) và các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Qua tổng hợp tình hình, Sở Công thương báo cáo và kiến nghị Bộ Công thương một số nội dung như sau:

Mức chiết khấu bán lẻ do các thương nhân đầu mối áp dụng hiện ở mức rất thấp, phổ biến từ 200 đến 300 đồng/lít. Trong khi đó, chi phí hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu vẫn duy trì ở mức cao, bao gồm chi phí nhân công, điện năng, vận chuyển, bảo trì trang thiết bị, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các chi phí quản lý khác.

Với mức chiết khấu hiện nay, nhiều doanh nghiệp bán lẻ gặp khó khăn trong việc bù đắp chi phí kinh doanh, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và khả năng duy trì hệ thống phân phối.

Hơn nữa, tình trạng chiết khấu thấp kéo dài có thể làm giảm động lực kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ, ảnh hưởng đến khả năng bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, vùng xa trung tâm và các địa bàn có mật độ tiêu thụ thấp.

Mặt hàng xăng E10 chưa nằm trong danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá mà được thực hiện theo cơ chế thị trường ẢNH: BCT

Theo quan điểm của Sở Công thương thành phố Đồng Nai, mặt hàng xăng E10 chưa nằm trong danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá mà được thực hiện theo cơ chế thị trường (thương nhân đầu mối tự xác định và công bố giá bán trên cơ sở chi phí thực tế). Cơ chế này dự báo sẽ phát sinh một số tác động, áp lực đáng kể đối với hệ thống doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu.

Thế nên, để bảo đảm triển khai hiệu quả lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Sở Công thương thành phố Đồng Nai kiến nghị Bộ Công thương xem xét, hỗ trợ một số giải pháp sau:

Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng cơ chế tham chiếu giá hoặc khung hướng dẫn phương pháp xác định giá bán đối với xăng E10 trong giai đoạn đầu triển khai trên phạm vi toàn quốc. Giải pháp này nhằm hạn chế các biến động bất thường của thị trường, bảo đảm tính minh bạch trong việc hình thành giá, tạo điều kiện để các doanh nghiệp bán lẻ chủ động xây dựng phương án kinh doanh.

Thứ 2, Bộ cần theo dõi sát diễn biến giá bán và mức chiết khấu trong hệ thống phân phối xăng E10. Kịp thời có giải pháp kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh hoặc áp đặt điều kiện bất lợi đối với doanh nghiệp bán lẻ.

Thứ 3, nghiên cứu cơ chế bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các khâu trong chuỗi cung ứng xăng dầu, nhất là trong giai đoạn đầu triển khai kinh doanh xăng E10, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp bán lẻ duy trì hoạt động ổn định.

Thứ 4, Bộ cần tổ chức đánh giá định kỳ tình hình triển khai kinh doanh xăng E10 trên phạm vi cả nước để kịp thời điều chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan khi phát sinh bất cập. Qua đó, vừa bảo đảm mục tiêu chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học, vừa ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.