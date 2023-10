Số đối tượng nhận hối lộ bị phát hiện năm 2023 tăng gần 700%

Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa thay mặt Chính phủ gửi báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 (kỳ báo cáo từ 1.10.2022 đến 30.9.2023).

Liên quan tới kết quả phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong năm 2023, Chính phủ đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, chính sách, chỉ đạo của T.Ư Đảng, Quốc hội về phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Cùng đó, rà soát, khắc phục sơ hở, thiếu sót để phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực đấu thầu, đấu giá, bất động sản, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đăng kiểm phương tiện cơ giới, đào tạo, sát hạch lái xe, hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài, hoạt động thương mại điện tử...

Trong năm 2023, cơ quan chức năng cũng phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực với phương châm "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được dẫn chứng là vụ án Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC; vụ án Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh; vụ án Công ty Việt Á; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC...

Về con số, trong năm 2023 đã phát hiện 5.715 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, nhiều hơn 11,69%; 793 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, nhiều hơn 51,63% so với năm 2022.

Trong đó, riêng về số vụ tham nhũng, chức vụ, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 877 vụ với 2.720 bị can, tăng 175,05% về số vụ và 224,61% về số bị can so với năm 2020.

Án tham ô, hối lộ tăng, tài sản thu hồi giảm

Bức tranh chi tiết về tình hình tội phạm tham nhũng, chức vụ cũng được Bộ trưởng Công an Tô Lâm báo cáo chi tiết trong phụ lục gửi kèm báo cáo.

Cụ thể, ông Tô Lâm cho biết, số vụ tham ô tài sản phát hiện, xử lý trong năm 2023 là 342 vụ, tăng 168,47% so với năm trước. Số đối tượng tham ô tài sản cũng tăng lên tương ứng với 433 đối tượng, tăng 158,03% so với năm 2022.

Đặc biệt, số vụ nhận hối lộ tăng từ 32 vụ năm 2022 lên 143 vụ trong năm 2023, tăng tới 446,88%. Số đối tượng nhận hối lộ còn tăng ở mức cao hơn với 623 đối tượng, tăng tới 692,22% so với năm 2022 (90 đối tượng).

Ngược lại, số vụ lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản và số vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có xu hướng giảm hoặc tăng không đáng kể.

Cụ thể, số vụ lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản năm 2023 chỉ bằng hơn 81% và số đối tượng cũng chỉ bằng 67% so với năm 2022.

Tương tự, số vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ năm 2023 chỉ bằng 93,18%; số đối tượng cũng chỉ tăng khoảng hơn 10%.

Đáng lưu ý là trong khi số vụ và số đối tượng tham ô tài sản, nhận hối lộ tăng vọt thì số tài sản thu hồi được trong năm 2023 lại giảm đáng kể.

Cụ thể, trong năm 2023, số tài sản thu hồi được trong các vụ án tham nhũng, chức vụ là 477 triệu đồng, chỉ bằng 36,75% của năm 2022 (1,298 tỉ đồng).

Số tài sản thu hồi trong các vụ án về trật tự, quản lý kinh tế năm 2023 cũng giảm khi chỉ thu hồi được 477,38 tỉ đồng, bằng hơn 50% so với năm 2022 là 920 tỉ đồng.