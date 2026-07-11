Sở GD-ĐT Gia Lai chỉ đạo xác minh bài đăng tố gian lận trong thi tốt nghiệp THPT

Ngày 11.7, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã nghe thông tin về việc trên mạng xã hội có bài đăng tố cáo gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Hiện Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trường có thí sinh bị phản ánh khẩn trương xác minh, làm rõ và báo cáo kết quả về Sở.

Theo đó ngày 10.7, trên mạng xã hội Threads đã xuất hiện 2 bài đăng phản ánh một thí sinh của Trường THPT số 1 Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) có dấu hiệu gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo nội dung các bài này, người đăng cho biết đã trực tiếp chứng kiến thí sinh T.G.H sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm bài thi các môn vật lý, hóa học. Một bài đăng khác còn cho rằng thí sinh này sử dụng điện thoại ở cả môn toán.

Bài đăng trên mạng xã hội Threads tố cáo gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các bài viết cũng nêu rằng nhiều thí sinh cùng phòng thi được cho là đã chứng kiến sự việc, đồng thời đề nghị Bộ GD-ĐT kiểm tra, xác minh để bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi.

Sáng 11.7, đại diện Trường THPT số 1 Tuy Phước xác nhận nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh từ chiều 10.7 và đang phối hợp xác minh.

Hiện nhà trường đang kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh nên chưa thể khẳng định thông tin đúng hay sai. Qua tìm hiểu ban đầu, thí sinh T.G.H có học lực tốt, chấp hành nội quy. Ngay khi có kết quả xác minh, nhà trường sẽ thông tin chính thức.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố một thí sinh Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (Gia Lai) mang điện thoại vào phòng thi để tra cứu đáp án trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD-ĐT Gia Lai đã yêu cầu hội đồng thi kiểm tra, xác minh, trong khi nhà trường báo cáo quá trình học tập của thí sinh cho thấy kết quả học tập nhiều năm ở mức khá, giỏi. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc và chưa có kết luận chính thức về việc thí sinh có vi phạm quy chế thi hay không.