Số hóa tư liệu quý về Nam bộ

Theo tiến sĩ Quách Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hoa Sen: "Thư viện số Nguyễn An Ninh được xem như một thư viện mở, thuận tiện, người dùng có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Khối lượng sách, tài liệu, nguồn tri thức khổng lồ không phải chiếm một không gian vật lý quá rộng, tất cả chỉ gói gọn trong phần mềm ứng dụng của một trang web thư viện đi kèm với các công cụ thiết bị điện tử như máy tính, màn hình TV, iPad, điện thoại di động… Hơn thế nữa, nhóm thực hiện dự án Thư viện số Nguyễn An Ninh muốn tạo sự khác biệt về nguồn sách, tài liệu so với các thư viện, trường học".



Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ, một trong những tác phẩm được số hóa BTC

Thư viện sẽ kết nối, hợp tác khai thác, chia sẻ nguồn dữ liệu số liên quan đến chủ đề về vùng đất phương Nam ở Thư viện Quốc gia, thư viện tỉnh thành, thư viện các trường đại học trong nước, thư viện nước ngoài, các thư viện cộng đồng và tư nhân.

Quỹ Hoa Sen sẽ giới thiệu dự án và ra mắt trang web Thư viện số Nguyễn An Ninh, số hóa ít nhất 100 tựa sách như: Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ, Nguyễn An Ninh - Nhà tư tưởng tiêu biểu đầu thế kỷ XX ở Nam bộ, Nghiên cứu, giảng dạy văn học và GS, NGND Hoàng Như Mai, Na Phất Na - Kinh đô đầu tiên và cuối cùng của Vương quốc Phù Nam… Từ tháng 10.2024 - 10.2025: phục vụ mở rộng tài liệu số, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, khai thác chuyên sâu, thương lượng bản quyền nguồn tư liệu số…

Quỹ Hoa Sen sẽ xúc tiến trao đổi bản quyền với các tác giả, nhà biên kịch, hãng phim, đài truyền hình về các sách, kịch bản phim, phim tài liệu, phim truyện về Nam bộ… để đưa vào thư viện số. Đồng thời mở rộng đa dạng hệ sinh thái của Thư viện số Nguyễn An Ninh trong phạm vi 23 tỉnh thành phía nam.

Nguyễn An Ninh là nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động cách mạng đầu thế kỷ 20. Ông cũng là người VN có tủ sách lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ. Việc phát triển Thư viện số Nguyễn An Ninh nhằm lưu giữ, tiếp tục phát hiện, khai thác nguồn tài liệu về lịch sử, vùng đất, con người, văn hóa, văn học Nam bộ trong dân gian; những tư liệu, tài liệu giá trị, quý, hiếm của các học giả trong và ngoài nước về Nam bộ…

Bà Quách Thu Nguyệt cho biết: "Ngày 10.10 chúng tôi giới thiệu bản demo giao diện Thư viện số Nguyễn An Ninh tại Đường sách TP.HCM. Độc giả có thể xem và nghe qua trang web: https://thuviennguyenanninh.vn. Qua đó chúng tôi kêu gọi sự đồng lòng, góp sức của nhiều người, nhiều nguồn để phát triển dự án nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ".