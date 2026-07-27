So Ji Sub tặng vàng cho 300 nhân viên sau thành công của 'Đặc vụ Kim tái khởi động'

Theo Chosun ngày 27.7, làng giải trí xứ kim chi vừa lan truyền câu chuyện đẹp về tài tử So Ji Sub. Sau thành công của bộ phim Đặc vụ Kim tái khởi động, anh đã tặng 1 gram vàng cho mỗi thành viên trong đoàn làm phim như một món quà tri ân.

So Ji Sub ghi điểm với hành động thiết thực

Đoàn phim có gần 300 nhân sự, đồng nghĩa So Ji Sub đã chi gần 100 triệu won (khoảng 1,8 tỉ đồng) để chuẩn bị số vàng này. Theo giá thị trường tại thời điểm mua, mỗi phần quà có giá trị hơn 300.000 won. Đáng chú ý, đây không phải quà tặng từ nhà tài trợ hay thương hiệu hợp tác mà hoàn toàn do So Ji Sub tự bỏ tiền túi chi trả.

So Ji Sub tiếp tục ghi dấu ấn không chỉ bằng sự nghiệp diễn xuất mà còn bởi cách đối xử chân thành với những người đồng hành cùng mình phía sau ống kính Ảnh: Chụp màn hình phim Agent Kim Reactivated

Trên hộp đựng vàng, So Ji Sub gửi gắm lời nhắn: "Tôi đã có những cảm xúc và niềm hạnh phúc vô cùng lớn khi được đồng hành cùng mọi người trong dự án này. Xin cảm ơn tất cả những ai đã luôn âm thầm cống hiến ở vị trí của mình để Manager Kim có thể tỏa sáng. Trân trọng, Manager Kim - So Ji Sub".

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả nhận xét đây là món quà vừa thiết thực vừa ý nghĩa hơn nhiều so với những phần quà mang tính hình thức.

Theo truyền thông Hàn Quốc, lý do So Ji Sub chọn tặng vàng cũng rất giản dị. Anh mong các thành viên trong đoàn phim có thể bán số vàng này nếu một ngày nào đó gặp khó khăn về tài chính.

Đây cũng không phải lần đầu nam diễn viên thực hiện hành động này. Sau khi bộ phim Mercy for None đóng máy, So Ji Sub từng tặng vàng cho toàn bộ diễn viên và nhân viên trong đoàn. Khi đó, anh chia sẻ ngắn gọn: "Cuộc sống bây giờ không dễ dàng, nếu cần thì hãy bán đi để sử dụng".

Câu nói giản dị nhưng chân thành của So Ji Sub nhận được nhiều lời khen vì thể hiện sự quan tâm dành cho những người đồng hành cùng anh trong quá trình làm phim. Thay vì những món quà đắt tiền nhưng mang tính trưng bày lưu niệm, nam diễn viên lựa chọn vàng, tài sản có giá trị ổn định và dễ chuyển đổi thành tiền khi cần.

Bộ phim Đặc vụ Kim tái khởi động cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của So Ji Sub với đài SBS sau 13 năm.

Trong phim, anh vào vai trưởng phòng Kim, một nhân viên ngân hàng có vẻ ngoài bình thường nhưng thực chất là đặc vụ huyền thoại. Sự đối lập trong tính cách nhân vật cùng những cảnh hành động được đầu tư kỹ lưỡng đã giúp bộ phim nhận nhiều phản hồi tích cực sau khi phát sóng.

Sau khi ra mắt với tỷ lệ người xem 9,5%, Đặc vụ Kim tái khởi động nhanh chóng thu hút được sự chú ý nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực và vượt qua mốc 20% ở tập thứ tư. Bộ phim giữ vị trí số 1 trong khung giờ phát sóng của mình trong suốt 10 tập liên tiếp. Cốt truyện nhanh gọn, diễn xuất mạnh mẽ, tập trung vào cảm xúc gia đình và hướng đến công lý đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.