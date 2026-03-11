So kè quyết liệt

Chiến thắng đẹp của thầy trò HLV Đông Triều

Sở hữu dàn cầu thủ có khả năng tấn công tốt cùng mục tiêu tìm chiến thắng để tăng cơ hội vào tứ kết, đội Trường CĐ FPT Polytechnic và đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chủ động chơi đôi công. Thế trận phóng khoáng được 2 đội tạo ra, cống hiến cho người hâm mộ nhiều pha bóng tấn công đẹp mắt. Sau những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Phan Lạc Khôi tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số ở phút 25 cho đội Trường CĐ FPT Polytechnic. Cú sút căng ở cự ly gần của Khôi khiến thủ môn Trần Lê Bảo Anh của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng không thể cản phá. Các cầu thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng nỗ lực gia tăng sức ép tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Tiền vệ đội trưởng Hoàng Huy Dương của đội bóng đến từ TP.HCM có những pha xử lý bóng khéo léo, nhãn quan tốt nhưng một mình anh không thể xoay xở trước sự đeo bám chặt chẽ của hàng phòng ngự đội Trường CĐ FPT Polytechnic. Quả đá phạt bằng chân trái của Ngô Văn Tráng ở phút 50 tạo nên bàn thắng đẹp mắt, đồng thời giúp đội Trường CĐ FPT Polytechnic nhân đôi cách biệt. Trước khó khăn chồng chất, các học trò HLV Nguyễn Đình Long không thể thay đổi cục diện đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2.

Trường CĐ FPT Polytechnic thắng Trường ĐH Tôn Đức Thắng (trái) Ảnh: Duy Anh

Đội Trường ĐH Nha Trang (trái) vẫn bất bại sau 2 lượt trận ẢNH: DUY ANH

Để thua liên tiếp 2 trận, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp cuối bảng A, cơ hội đi tiếp rất mong manh. Trong khi đó với 4 điểm sau 2 lượt trận, cửa tứ kết mở ra thênh thang với đội Trường CĐ FPT Polytechnic. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Trần Hữu Đông Triều nói: "Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ đá chính lẫn dự bị đều sẵn sàng và ra sân thi đấu hết sức mình. Ở đội Trường CĐ FPT Polytechnic, các cầu thủ đều có thể trao đổi thẳng thắn với nhau trước khi BHL đưa ra ý kiến cuối cùng. Chúng tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn đi xa tại giải".

Cựu cầu thủ CLB HAGL cho biết bản thân được các đàn anh, HLV đi trước chia sẻ, truyền đạt nhiều về kinh nghiệm huấn luyện. Vì thế anh luôn dặn dò các học trò đội Trường CĐ FPT Polytechnic giữ tinh thần chơi đẹp, tôn trọng đối thủ lẫn trọng tài.

Chủ nhà đánh rơi chiến thắng

Ở trận còn lại bảng A, các cầu thủ đội Trường ĐH Nha Trang được sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả nhà đã thi đấu tưng bừng trước đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Bất chấp chạm trán đối thủ được đánh giá cứng cựa là đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, các học trò HLV Nguyễn Anh Tú vẫn triển khai được lối chơi phòng ngự chặt chẽ, phối hợp tấn công sắc bén. Phút 27, cả cầu trường vỡ òa niềm vui khi Võ Lê Thế Khang sút tung lưới thủ môn Lê Phạm Tiến Anh, mở tỷ số cho đội Trường ĐH Nha Trang. Nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội Hồ Thanh Phước, Thế Khang xử lý bóng khéo léo trước khi dứt điểm thành công.

Những tiếng hò reo cổ vũ liên tục trên sân là "liều doping" tinh thần cực lớn giúp từng cầu thủ đội Trường ĐH Nha Trang chơi thăng hoa, lăn xả, tạo nên nhiều pha bóng sắc bén, đồng thời hạn chế khả năng tấn công của đối thủ.

Trong thế trận khá bế tắc, các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tận dụng tốt cơ hội từ tình huống cố định. Từ quả đá phạt góc của đồng đội, Phan Văn Long Vũ bật cao đánh đầu ghi bàn thắng đẹp mắt giúp đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cân bằng tỷ số 1-1 cũng là kết quả chung cuộc.

Với 4 điểm sau 2 lượt trận, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tiến gần đến vòng tứ kết. Trong khi đó đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang được 2 điểm và cần chiến thắng ở lượt trận cuối để đi tiếp.