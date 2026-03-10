Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cup THACO

Trường ĐH Tôn Đức Thắng 0-2 Trường CĐ FPT Polytechnic: Trở lại mạnh mẽ

Nghi Thạo - Lĩnh Nam
10/03/2026 12:26 GMT+7

Đội Trường CĐ FPT Polytechnic sống lại cơ hội đi tiếp sau khi thắng thuyết phục trước đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở lượt trận thứ hai của bảng A tại VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cup THACO.

*NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Bước vào giải đấu với hành trang cực kỳ ấn tượng từ vòng loại khu vực TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng được đánh giá là cái tên đáng gờm tại VCK. Con số 18 bàn thắng và giữ sạch lưới suốt 4 trận vòng loại là minh chứng cho sức mạnh hỏa lực của thầy trò HLV Nguyễn Đình Long.

Tuy nhiên, "cỗ máy ghi bàn" ấy đã bất ngờ khựng lại trong ngày ra quân trước lối chơi thực dụng và phòng ngự chặt chẽ của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Thất bại tối thiểu 0-1 không chỉ khiến đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng trắng tay mà còn đặt họ vào thế dựa lưng tường. Để nuôi hy vọng đi tiếp, một kết quả tốt trước đội Trường CĐ FPT Polytechnic là nhiệm vụ bắt buộc. Trường ĐH Tôn Đức Thắng có thể sẽ dễ đá khi gặp một đối thủ sẵn sàng chơi đôi công. Lúc đó, những cầu thủ giàu kỹ thuật và tốc độ của đại diện phía nam sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện.

- Ảnh 1.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng chơi bế tắc trong trận ra quân gặp Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

ẢNH: DUY ANH

Ở phía bên kia chiến tuyến, Trường CĐ FPT Polytechnic cũng chưa thực sự hài lòng với kết quả hòa 1-1 trước chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ở lượt trận đầu. Dẫn bàn trước nhưng lại để chia điểm, các học trò của HLV Trần Hữu Đông Triều đang hừng hực khí thế muốn chứng minh rằng mình không chỉ là "ngựa ô" mà là một ứng cử viên thực thụ tại VCK năm nay.

Như chính HLV Nguyễn Đình Long của TDTU từng nhận xét: "Trường CĐ FPT Polytechnic là đội có sự chuẩn bị rất tốt. Cái nhiệt của Đông Triều sẽ thổi một luồng gió mới cho đại diện miền Bắc". Quả thực, sự chuyên nghiệp trong lối chơi và tinh thần rực lửa từ cựu sao HAGL trên băng ghế huấn luyện đã giúp Trường CĐ FPT Polytechnic tạo ra một diện mạo đầy sức sống.

- Ảnh 2.

Trường CĐ FPT Polytechnic chia điểm với chủ nhà trong trận đấu mở màn

ẢNH: DUY ANH

Trận đấu lúc 13 giờ 30 chiều nay được dự báo sẽ là màn "thử lửa" đỉnh cao cho hàng công đôi bên. Khi mà cả hai đều khao khát có được chiến thắng đầu tay để xoay chuyển cục diện bảng A, sân Trường ĐH Nha Trang nhiều khả năng sẽ trở thành "sàn diễn" cho những pha phối hợp nhanh và những tình huống ăn miếng trả miếng quyết liệt.

- Ảnh 3.

