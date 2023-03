So kè quyết liệt các danh hiệu cá nhân giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

ĐH H UẾ VÀ Trường ĐH Tôn Đức Thắng DẪN ĐẦU GIẢI PHONG CÁCH

Vinh quang của nhà vô địch luôn là giấc mơ của mọi cầu thủ, nhưng không vì thế mà động lực tranh HCĐ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM giảm bớt, bởi họ vẫn còn cạnh tranh những danh hiệu cá nhân và tập thể quan trọng. Tất nhiên, đội thắng trong trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 giữa ĐH Huế và Trường ĐH Thủy lợi sẽ tạo một bước dài cho tham vọng thu thập các danh hiệu cá nhân và tập thể khác.

Hoàng Danh (11, ĐH Thủy lợi), một ứng viên Cầu thủ xuất sắc nhất giải Nhật Thịnh

Ngoài 3 bộ huy chương cho các đội xếp nhất, nhì, ba, Ban tổ chức cũng sẽ công bố giải Phong cách cho đội bóng có lối chơi fair-play nhất. Điểm số sẽ được giám sát của VFF chấm theo các tiêu chí thẻ phạt, tinh thần thi đấu của đội bóng, thái độ từng cầu thủ, quan chức đội bóng và cả đội bóng bên cạnh điểm cộng về tinh thần thi đấu nhiệt tình, đẹp mắt, fair-play… Đến lúc này, giải thưởng trị giá 40 triệu đồng đang chứng kiến ưu thế của Trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Huế khi cùng bị 4 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ - so với 14 thẻ vàng của Trường ĐH Thủy lợi, hay Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đang bị 4 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ. Màn trình diễn ở ngày đấu cuối hôm nay sẽ quyết định rất lớn đến kết quả cuối cùng, nhất là khi cả 2 đội bóng ĐH Huế và Trường ĐH Tôn Đức Thắng đều có lối chơi cống hiến, tấn công kỹ thuật đẹp mắt và rất hiếm khi sử dụng tiểu xảo gây phản cảm.

T ẤT CẢ VÌ LẦN ĐẦU TIÊN

Sau trận chung kết, Ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sẽ công bố đội hình tiêu biểu gồm 11 cầu thủ xuất sắc nhất trên từng vị trí cùng các giải Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất. Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất đang chứng kiến 2 đội trưởng Nguyễn Quang Hợp (10, ĐH Huế) và Nguyễn Hoàng Danh (11, Trường ĐH Thủy lợi) so kè quyết liệt. Nếu Hoàng Danh nổi bật với khả năng quán xuyến tỉnh táo và khôn ngoan ở giữa sân thì Quang Hợp đang là một trong những nhạc trưởng hay nhất giải với 3 lần liền được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, bao gồm tứ kết và bán kết.

Không chỉ tranh cúp vô địch, ĐH Huế và Trường ĐH Thủy lợi còn so kè quyết liệt ở hàng loạt hạng mục cá nhân khác. Như giải Thủ môn xuất sắc nhất, thủ môn người Lào Channa Phonesavath của ĐH Huế bắt chắc tay và cản phá thành công 3 quả 11 m ở loạt đấu súng tại trận bán kết gây ấn tượng mạnh. Còn thủ môn Minh Quý (Trường ĐH Thủy lợi) cũng rất ổn định, nhưng việc bị thay ra ở loạt luân lưu 11 m tại tứ kết khiến anh mất điểm quan trọng. Trên hàng công, Hồng Chính (7) khá thất thế do Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM dừng bước sớm, so với các đối thủ cùng ghi 4 bàn như Hoàng Nam (22, ĐH Tôn Đức Thắng), Minh Nhật (17, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM). Đang có 2 bàn, Đức Tài (20, ĐH Huế) phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận chung kết. Đây cũng là những cái tên đang so kè quyết liệt cho 11 suất đội hình tiêu biểu. Ngoài ra, có thể kể ra những ứng viên sáng giá như trung vệ Quốc Việt, Nhật Hoàng (ĐH Huế), Tiến Duy, Quang Tiến (Trường ĐH Thủy lợi); tiền vệ trung tâm Văn Dương (ĐH Huế), Văn Phú (Trường ĐH Tôn Đức Thắng); tiền vệ phải Văn Đô (15, ĐH Huế), Bảo Trung (17, Trường ĐH Thủy lợi), tiền vệ trái Văn Pháp (11, ĐH Huế)...