Thời sự

Số lượng voi ở Việt Nam chỉ còn dưới 200 con

Lê Lâm
Lê Lâm
17/09/2025 13:05 GMT+7

Số lượng voi ở Việt Nam chỉ còn dưới 200 cá thể phân bố rải rải ở một số tỉnh. Đây là lời cảnh báo cấp thiết cho công tác bảo tồn voi của Việt Nam.

Đó là thông tin được ông Đoàn Hoài Nam, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên) cho biết tại "Cuộc họp lần 12 của Nhóm chuyên gia voi châu Á" diễn ra vào 17.9 tại Đồng Nai. 

Đây là hoạt động đầu tiên trong "Tuần lễ bảo tồn voi" do Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức (diễn ra từ 17 - 24.9).

Số lượng voi ở Việt Nam chỉ còn dưới 200 con- Ảnh 1.

Các chuyên gia về voi châu Á tham dự cuộc họp

ẢNH: LÊ LÂM

Theo ông Đoàn Hoài Nam, số lượng voi châu Á đang suy giảm nghiêm trọng về số lượng và sinh cảnh sống, riêng Việt nam chỉ còn dưới 200 cá thể phân bố rải rác ở một số tỉnh. Đây là lời cảnh báo cấp thiết cho công tác bảo tồn voi của Việt Nam.

Nhận thức sâu sắc nguy cơ đó, Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chính sách, chương trình bảo tồn, đặc biệt là ban hành "Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi tại Việt Nam đến 2025, tầm nhìn 2050".

Đây là bước đi kiên quyết của Chính phủ, thể hiện nỗ lực mạnh mẽ nhằm bảo vệ voi, thúc đẩy chung sống hài hòa giữa voi với người, đồng thời thực hiện cam kết quốc tế về bảo tồn voi châu Á, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng Nai có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước

Phát biểu tại cuộc hợp, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho hay Đồng Nai là địa phương có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước.

Số lượng voi ở Việt Nam chỉ còn dưới 200 con- Ảnh 2.

Voi hoang dã ở Đồng Nai

ẢNH: H.K

Hiện nay đã xác định đàn voi có khoảng 25 - 27 cá thể, trong đó có sự hiện diện của các cá thể voi con. Các cá thể voi sinh sống ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Cát Tiên.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng cho hay, trước năm 2009 tình hình xung đột giữa voi và người trên địa bàn tỉnh rất nghiêm trọng, khi ghi nhận thiệt hại cả về người và voi.

Từ năm 2013 cho đến nay, Đồng Nai đã và đang thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển quần thể voi hoang dã: bao gồm điều tra đánh giá số lượng cá thể, quần thể voi; xác định sinh cảnh sống, vùng phân bố, nguồn thức ăn của voi; và xây dựng khoảng 72 km hệ thống hàng rào điện để ngăn voi xung đột với người.

Số lượng voi ở Việt Nam chỉ còn dưới 200 con- Ảnh 3.

Hiện đàn voi hoang dã ở Đồng Nai có từ 24 - 27 cá thể

ẢNH: H.K

Vào năm 2019, địa phương nhận được sự hỗ trợ của Tổng cục Lâm nghiệp (nay là Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm) và Tổ chức Humane Society International (nay là Tổ chức Thế giới nhân đạo cho động vật) trong việc triển khai các giải pháp bảo tồn phù hợp cho quần thể voi.

"Đã có 3 sáng kiến được triển khai với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, mang tính khả thi cao và phù hợp, nhờ đó công tác bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực", bà Hoàng nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mong muốn qua cuộc họp này, Đồng Nai sẽ tiếp nhận nhiều ý kiến của các chuyên gia hàng đầu thế giới về bảo tồn voi châu Á để có phương hướng bảo tồn voi một cách tốt nhất.

Đi đầu trong việc đóng cửa rừng tự nhiên

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết Đồng Nai là tỉnh đi đầu trong việc đóng cửa rừng tự nhiên (từ năm 1997 - PV), hình thành một vùng bảo tồn thiên nhiên rộng lớn và khu vực này đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai.

Khu vực này nằm trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) với tổng diện tích 966.563 ha; gồm 3 vùng: vùng lõi có diện tích 169.072 ha (chủ yếu nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai); vùng đệm có diện tích 349.995 ha và vùng chuyển tiếp có diện tích 447.496 ha.

Đây là nơi phân bố các sinh cảnh rừng tiêu biểu của hạ lưu sông Đồng Nai, đặc trưng của vùng Đông Nam bộ, là nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài được xếp quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam và danh mục đỏ IUCN thế giới.

