Giáo dục

Số nhà giáo đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư cao gấp 1,7 lần bình quân kể từ năm 2019

Quý Hiên
Quý Hiên
20/11/2025 06:55 GMT+7

Với 900 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025, số nhà giáo đạt chuẩn GS, PGS năm nay cao gấp 1,7 lần bình quân kể từ năm 2019.

Ngày 19.11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2025. Có 900 nhà giáo được công nhận, gồm 829 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS và 71 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn GS. Đáng chú ý, số nhà giáo đạt chuẩn GS, PGS cao kỷ lục. 

Số nhà giáo đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư cao gấp 1,7 lần bình quân kể từ năm 2019- Ảnh 1.

Biểu đồ số nhà giáo đạt chuẩn GS, PGS theo từng năm giai đoạn 2019 - 2025

(đường màu cam là số bình quân các năm)

ĐỒ HỌA: QUÝ HIÊN

Trước đó, ngày 2.11, Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tổ chức phiên họp lần thứ 4 nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Sau 1 ngày làm việc, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã nghị quyết kỳ họp với kết quả là 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Theo quy định, căn cứ nghị quyết kỳ họp, sau thời hạn 15 ngày công bố kết quả, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước ký quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho các ứng viên.

Như vậy, số nhà giáo được chính thức nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2025 bằng số ứng viên đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước nghị quyết thông qua hồ sơ.

Cũng theo quy định, những nhà giáo đạt tiêu chuẩn GS, PGS chỉ thực sự trở thành GS, PGS sau khi được cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm. Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn, nếu ứng viên không được bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại cơ sở giáo dục đại học thì quyết định của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước hết hiệu lực.

Điều đáng chú ý là số nhà giáo được chính thức công nhận đạt chuẩn GS, PGS năm 2025 cao chưa từng có kể từ khi việc xét GS, PGS được thực hiện theo Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31.8. 2018.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định 37 thì cả nước chỉ có 424 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS. Năm 2020 là năm số ứng viên được chính thức công nhận đạt chuẩn GS, PGS thấp nhất: 329 nhà giáo. Năm 2023 là năm có số ứng viên được công nhận đạt chuẩn GS, PGS cao nhất trong giai đoạn 2019 - 2024 với 630 ứng viên.

Năm 2025, số ứng viên đạt chuẩn GS, PGS cao gấp 1,4 lần so với năm cao nhất của giai đoạn 2019 - 2024; cao xấp xỉ 2,7 lần năm thấp nhất; cao gấp 2,1 lần so với năm đầu tiên thực hiện Quyết định 37.

Từ năm 2019 đến nay Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công nhận 3.756 nhà giáo đạt tiêu chuẩn GS, PGS; bình quân mỗi năm có khoảng 537 ứng viên đạt chuẩn GS, PGS. Như vậy số ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm 2025 cao gấp 1,7 lần bình quân mỗi năm.

