Sở Tài chính Cà Mau báo cáo hai đề án trường học phục vụ thanh tra

Ngày 12.10, Sở Tài chính Cà Mau gửi Thanh tra tỉnh Cà Mau báo cáo về nguồn kinh phí, việc phân bổ, quản lý và điều chỉnh vốn thực hiện hai đề án đầu tư nhà vệ sinh và hệ thống nước uống sạch trường học.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện hai đề án này.

Đề án nhà vệ sinh trường học đã bố trí gần 171 tỉ đồng

Theo Sở Tài chính, đề án xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh các trường phổ thông công lập trên địa bàn Cà Mau đến năm 2027 có tổng kinh phí được duyệt 179,73 tỉ đồng, đã bố trí 170,96 tỉ đồng. Phần vốn điều chỉnh giảm tại 18 xã, phường khoảng 7,93 tỉ đồng.

Đoàn công tác của Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Tài chính Cà Mau kiểm tra tiến độ xây dựng, sửa chữa và công tác quản lý hệ thống nước uống sạch, nhà vệ sinh trường học trên địa bàn tỉnh vào ngày 24.3.2026 ẢNH: G.B

Đề án được phê duyệt ngày 23.6 và 29.8.2025, gồm ngân sách nhà nước, nguồn thu hợp pháp khác và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Theo báo cáo từ nguồn dự toán chi còn lại năm 2025, Sở GD-ĐT Cà Mau đề nghị bố trí 119,53 tỉ đồng. Sau rà soát, cân đối nguồn, UBND tỉnh Cà Mau phân bổ 116,38 tỉ đồng vào ngày 26.5.2026. Trong đó, các xã, phường được bố trí 110,25 tỉ đồng; Sở GD-ĐT được bố trí 6,13 tỉ đồng.

Từ nguồn chi thường xuyên, nhiệm vụ xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh được phê duyệt vào ngày 29.7.2025 có dự toán 60,2 tỉ đồng, thực hiện trong năm 2025–2026. Sở GD-ĐT Cà Mau đề nghị cấp 51,92 tỉ đồng. Báo cáo ghi tổng kinh phí đã cấp 51,92 tỉ đồng, từ nguồn sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề năm 2025, 2026.

Riêng các trường phổ thông công lập thuộc khu vực Bạc Liêu cũ, nhiệm vụ xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh được phê duyệt ngày 10.4.2026. Kinh phí đề nghị cấp và được bố trí là 2,66 tỉ đồng, từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2026, theo quyết định ngày 23.4.2026.

Đề án nước uống sạch trường học đã bố trí đủ 125,99 tỉ đồng

Đối với hệ thống nước uống sạch trường học, tổng kinh phí được duyệt là 125,99 tỉ đồng, đã bố trí đủ số tiền này. Phần vốn điều chỉnh giảm tại 20 xã, phường khoảng 8,44 tỉ đồng.

Nội dung đầu tư hệ thống nước uống sạch nằm trong đề án tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú đối với cấp học mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn Cà Mau, được phê duyệt ngày 16.1.2026. Nguồn thực hiện gồm ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 và nguồn hợp pháp khác.

Theo đề nghị của Sở GD-ĐT Cà Mau, ngày 26.5.2026, UBND tỉnh phân bổ 125,99 tỉ đồng từ nguồn dự toán chi còn lại năm 2025. Trong đó, các xã, phường được bố trí 115,49 tỉ đồng; Sở GD-ĐT được bố trí 10,5 tỉ đồng.

Tính chung hai đề án, tổng vốn điều chỉnh giảm khoảng 16,36 tỉ đồng. Theo báo cáo, các địa phương đề nghị giảm do tiết kiệm trong đấu thầu, không còn nhu cầu sử dụng… để bổ sung cho các nhiệm vụ chi, dự án khác.

Các dự án phải hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án theo luật Đầu tư công trước khi phân bổ vốn chi tiết. Với nguồn chi thường xuyên, Sở GD-ĐT Cà Mau và UBND xã, phường được giao thực hiện đúng trình tự, thủ tục; quản lý ngân sách công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và thanh quyết toán theo thực tế phát sinh.

Về quản lý nguồn dự toán chi còn lại năm 2025 của hai đề án, Sở GD-ĐT Cà Mau làm chủ đầu tư các dự án tại trường THPT do Sở quản lý. Với trường từ THCS trở xuống do UBND xã, phường quản lý, tỉnh hỗ trợ ngân sách để địa phương quyết định đầu tư và quản lý chi.