Số thí sinh bị đình chỉ thi tăng mạnh

Bộ GD-ĐT đang tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Theo báo cáo nhanh, cả nước có 74 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi, trong đó có tới 69 trường hợp do mang điện thoại di động vào phòng thi, 5 thí sinh sử dụng tài liệu.

Ông Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT báo cáo sơ bộ về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Con số này tăng gần gấp đôi so với kỳ thi năm 2025 (có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi). Dù vậy, theo Bộ GD-ĐT, cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Toàn quốc không có giám thị vi phạm quy chế thi.

Đánh giá đề thi tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ GD-ĐT cho biết, công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ T.Ư đến địa phương.

"Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi/môn thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố; có sự phân hóa phù hợp bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đề thi góp phần đánh giá chất lượng dạy, học ở các nhà trường và các địa phương và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ", báo cáo của Bộ GD-ĐT nêu.

Bộ GD-ĐT cho biết, các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết thí sinh đều bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Sẽ phân tích điểm hiệu chỉnh giữa các môn thi

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT cho biết, bộ và các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Thực hiện phân tích kết quả thi của các thí sinh để có cơ sở đánh giá về chất lượng của đề thi, kỳ thi, công tác dạy học trên phạm vi toàn quốc.

Bộ GD-ĐT họp báo sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Đáng chú ý, một trong những yêu cầu mới mà Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện là việc phân tích điểm hiệu chỉnh giữa các môn thi để phục vụ công tác đánh giá kết quả thi của các môn trong kỳ thi theo quy định quy chế thi.

Theo Bộ GD-ĐT, ngoài việc bảo đảm công bằng trong công tác tuyển sinh, đối với việc dạy và học ở địa phương, điểm hiệu chỉnh cho phép đánh giá khách quan mức độ tiến bộ của từng môn với nhau khi so sánh điểm trung bình thi tốt nghiệp các môn khác nhau trong cùng địa phương.

Từ kết quả kỳ thi năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo đổi mới cách dạy, cách học, cách kiểm tra, đánh giá quá trình học của học sinh bao gồm cả kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ theo hướng tích hợp liên môn và gắn với thực tế, giúp học sinh tiếp tục làm quen với việc đánh giá theo định hướng năng lực.

Tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi năm nay là 1.223.776 em, tăng 61.642 em so với năm 2025. 100% thí sinh đều đã có thể đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Số thí sinh dự thi là 1.213.695 thí sinh, chiếm 99,18% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước có 2.478 điểm thi với tổng số phòng thi là 5.440. Các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các đô thị lớn.



