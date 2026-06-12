Dự đoán nhiều thí sinh đạt 6,5 - 7,5 điểm môn lịch sử

Thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với 2 môn thi tự chọn trong buổi sáng nay 12.6. Lịch sử là môn thi tự chọn được nhiều thí sinh lựa chọn nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, trong hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có 570.800 em lựa chọn môn lịch sử.

Thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: TUẤN MINH

Cô Dương Thị Kiều Anh, giáo viên dạy lịch sử tại Trường THPT Đại Từ (Thái Nguyên), nhận xét: Đề thi năm nay bám sát định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm tính khoa học, hiện đại và có độ phân hóa phù hợp. Nội dung kiến thức trải đều các chủ đề trọng tâm, kết hợp hài hòa giữa yêu cầu nhận biết, thông hiểu với vận dụng và vận dụng cao.

Đặc biệt, nhiều câu hỏi được xây dựng theo hướng gắn kiến thức lịch sử với thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giúp học sinh phát huy tư duy logic, khả năng phân tích, đánh giá và liên hệ, rút ra bài học thực tế thay vì chỉ ghi nhớ sự kiện một cách máy móc.

Cô Mai Trang, giáo viên lịch sử của Tuyensinh247, phân tích: Cấu trúc đề thi chính thức năm 2026 có sự thay đổi nhẹ. Nếu năm 2025, ở phần I có bổ sung thêm dạng câu hỏi chùm, tức dạng câu căn cứ đoạn tư liệu để trả lời các câu hỏi liên tiếp nhau có liên quan đến tư liệu thì năm nay 2026 không còn xuất hiện câu hỏi chùm.

Đề thi chính thức năm 2026 phù hợp với kiểm tra, đánh giá theo phổ rộng với thí sinh tốt nghiệp THPT và đáp ứng tốt việc phân hóa chuyên sâu với thí sinh dự tuyển đại học. Tuy nhiên cũng tạo ra thách thức không nhỏ cho các thí sinh nếu không nắm vững kỹ thuật và phương pháp làm bài.

Theo cô Mai Trang, đề thi chính thức năm 2026 có độ khó giảm nhẹ hơn đề chính thức năm 2025, các câu vận dụng được giảm bớt.

Số điểm đạt được nhiều nhất môm lịch sử sẽ ở mức 6,5 đến 7,5 điểm

Nhận xét chung về nội dung đề thi, cô Mai Trang cho rằng đề bám sát nội dung chương trình và phù hợp với kiến thức trọng tâm từ các bộ sách giáo khoa. Đề đảm bảo tính vừa sức với đa số thí sinh nhưng vẫn có tính phân loại cao nhằm đảm bảo tuyển chọn thí sinh cho xét tuyển đại học.

Về độ phủ kiến thức, theo cô Trang, nội dung kiến thức lớp 11 gồm 30%; nội dung kiến thức lớp 12 gồm 70%. Khoảng 70% cơ bản và 30% mang tính phân loại. Câu hỏi trắc nghiệm (lý thuyết) chiếm khoảng 50%.

Từ phân tích trên, cô Mai Trang nêu dự đoán, phổ điểm năm 2026 sẽ ở mức trung bình, số điểm đạt được nhiều nhất sẽ ở mức 6,5 đến 7,5 điểm, điểm trung bình sẽ tương đương năm trước đó (năm 2025 là 6,57).

Còn cô Dương Thị Kiều Oanh thì chỉ ra rằng, năm nay trong phần trắc nghiệm đúng - sai có 1 câu hỏi 1 điểm thuộc nội dung chương trình lịch sử lớp 11 để đạt mức điểm từ 9 - 10, thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn cần có tư duy hệ thống, khả năng kết nối các vấn đề lịch sử với bối cảnh hiện nay.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD-ĐT), mới đây cho rằng: Một trong những điểm nổi bật là xu hướng tự phân hóa, phân luồng của học sinh thông qua việc lựa chọn môn học và môn thi tốt nghiệp THPT.

Ông cho hay số lượng học sinh đăng ký dự thi hai môn lịch sử và vật lý tăng đáng kể. Đáng chú ý, nhiều học sinh lựa chọn môn lịch sử xuất phát từ sự yêu thích môn học này, không chỉ vì định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Theo Bộ GD-ĐT, năm 2026 có 570.800 thí sinh đăng ký dự thi môn lịch sử, tăng 71.443 em so với năm 2025. Đây cũng là môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất.