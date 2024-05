Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh làm việc khẩn với CLB về vụ 5 cầu thủ bị bắt vì ma túy

Ngày 9.5, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào chiều 10.5, đơn vị này sẽ có cuộc làm việc với CLB Hà Tĩnh để có những chỉ đạo cần thiết sau vụ 5 cầu thủ của đội bóng này bị Công an TP.Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



"Do đội Hà Tĩnh vừa có trận làm khách trên sân của CLB Bình Định tại Quy Nhơn nên chúng tôi đang phải chờ lãnh đạo đội bóng cùng các cầu thủ trở về địa phương. Vào chiều mai, chúng tôi sẽ có cuộc làm việc với CLB để có những chỉ đạo liên quan đến vụ 5 cầu thủ của đội bóng bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Còn về việc kỷ luật như thế nào đối với 5 cầu thủ vi phạm thì CLB sẽ ra quyết định", lãnh đạo này nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 8.5, VFF nhận được văn bản báo cáo của CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về việc tạm đình chỉ công tác đối với các VĐV Nguyễn Trung Học (sinh ngày 3.3.1998), Nguyễn Ngọc Thắng (sinh ngày 2.8.2002), Dương Quang Tuấn (sinh ngày 20.6.1996), Nguyễn Văn Trường (16.11.2003), Đinh Thanh Trung (sinh ngày 24.1.1988) do vi phạm nội quy, quy định sinh hoạt và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cùng ngày, trên Cổng thông tin điện tử của Công an Hà Tĩnh đưa thông tin, Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số tang vật liên quan. Cũng theo Cổng thông tin điện tử của Công an Hà Tĩnh, trước đó, ngày 4.5.2024, Công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra phòng 501, 502 tại khách sạn BM trên địa bàn.

Đinh Thanh Trung là một trong số các cầu thủ bị VFF ra quyết định tạm đình chỉ thi đấu TÂN KỲ

Quá trình kiểm tra phát hiện có 10 đối tượng, trong đó có Đinh Thanh Trung, Nguyễn Ngọc Thắng, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Trung Học và Nguyễn Văn Trường đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

VFF đánh giá sự việc này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam nói chung và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói riêng. Chính vì vậy, Ban phòng, chống tiêu cực trong bóng đá của VFF đã báo cáo lãnh đạo VFF, Ban kỷ luật VFF về vụ việc nêu trên.

Ngày 8.5.2024, Ban kỷ luật VFF ban hành Quyết định số 277/QĐ-LĐBĐVN về việc tạm đình chỉ thi đấu đối với 5 cầu thủ đang bị cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra về hành vi nghi vấn sử dụng chất cấm.

Trong công văn, VFF đề nghị: "Lãnh đạo và ban huấn luyện các CLB/đội bóng cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tăng cường tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của các chất gây nghiện, tuân thủ các quy định của pháp luật cho các cầu thủ; chủ động kiểm tra, phát hiện, cương quyết ngăn chặn các hành vi sử dụng chất cấm; chủ động phối hợp với VFF, BTC giải, các cơ quan an ninh để phát hiện và cùng tham gia ngăn chặn.

Các cầu thủ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với cá nhân, gia đình, CLB và xã hội; tự nâng cao nhận thức về tác hại và hậu quả việc sử dụng chất cấm; tuyệt đối không tham gia sử dụng chất cấm".

Tối 8.5, CLB Hà Tĩnh đã để thua 0-2 trước đội Bình Định ở vòng 17 V-League 2023 - 2024, một phần nguyên nhân do thiếu vắng các cầu thủ bị bắt giữ vì sử dụng ma túy.