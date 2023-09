Số vụ xả súng trong trường học tại Mỹ cao kỷ lục hai năm liền

Trung tâm Thống kê giáo dục quốc gia (NCES) của Mỹ mới đây công bố dữ liệu cho thấy trong năm học 2021-2022, tại các trường tiểu học và cấp hai công và tư của nước này, xảy ra tổng cộng 327 vụ xả súng, con số cao kỷ lục.



Trong số đó, 188 vụ xảy ra thương vong và trong đó có 57 vụ gây thiệt mạng, tờ The Guardian dẫn số liệu cho biết.

Hình ảnh giáo viên và học sinh tại trường tiểu học ở Texas thiệt mạng trong vụ xả súng năm 2022 SHUTTERSTOCK

Trong năm học 2020-2021, số vụ xả súng là 146 và có 93 trường hợp gây thương vong, trong đó 43 vụ dẫn đến chết người. Số vụ xả súng trong năm 2020-2021 cũng là kỷ lục từ khi dữ liệu được thống kê cách đó 25 năm.

Những vụ nổ súng không dẫn đến thương vong cũng tăng ở mức kinh ngạc, theo đó năm 2021-2022 có 139 vụ, tăng cao so với chỉ 53 vụ của năm trước đó.

Theo báo cáo, hầu hết các tay súng là nam giới và phần lớn trong đó (70%) có tuổi từ 12-18. Nguyên nhân phổ biến là do mâu thuẫn leo thang (chiếm 28% số vụ xả súng trong năm 2021-2022), các vụ xả súng ngẫu nhiên chiếm 12%, hoạt động trái phép chiếm 9%, nổ súng do bất cẩn chiếm 5% và 5% là cố ý phá hoại tài sản.

Những số liệu mới nhất được dự báo sẽ làm gia tăng lo ngại về tình trạng an toàn tại trường học tại Mỹ và thúc đẩy những lời kêu gọi kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn.

Báo cáo của NCES cho thấy các trường công lập trên cả nước đã tăng cường các biện pháp an ninh trong một thập niên qua. Khoảng 97% số trường có hệ thống kiểm soát ra vào, 91% sử dụng camera an ninh và 65% có nhân viên an ninh làm việc ít nhất một ngày mỗi tuần. Số trường thực hiện đánh giá sức khỏe tinh thần cho học sinh cũng tăng lên mức hơn 50%.

Tuy vậy, báo cáo mới không đưa ra số liệu cho năm học 2022-2023, giai đoạn xảy ra vụ xả súng rúng động tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde, bang Texas. Vụ việc khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng. Hôm 12.9, một học sinh thiệt mạng và 2 em khác bị thương trong vụ xả súng tại trường trung học phổ thông St. Helena tại Greensburg, bang Louisiana.