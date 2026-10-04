Sở Xây dựng Hà Nội: Bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 'không khả thi'

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về việc tổ chức giao thông lại trên Vành đai 3 trên cao, trong đó có đề nghị nghiên cứu theo hướng tổ chức cho phương tiện đi thành 3 làn mỗi chiều (không bố trí làn dừng xe khẩn cấp).

Hiện tượng ùn ứ trên Vành đai 3 trên cao có xu hướng kéo dài xuyên suốt cả ngày ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nếu thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện đi thành 3 làn mỗi chiều thì sẽ có 1 làn ô tô rộng 3 - 3,25 m và giảm tối đa bề rộng dải an toàn xuống dưới 0,5 m. Việc này không đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn thiết kế đường ô tô hiện hành.

Cạnh đó, theo quy định của luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc. Vì vậy, Sở Xây dựng cho rằng, phương án phân chia lại thành 3 làn ô tô và bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao là "không phù hợp với các quy định và không khả thi".

Cũng theo cơ quan này, Vành đai 3 trên cao có tính chất của một đường độc đạo, khi phương tiện lưu thông trên tuyến gặp sự cố thì không thể phân luồng cho các xe khác đi tránh đường khác để tránh ùn tắc giao thông.

Việc bỏ làn dừng khẩn cấp dành cho các phương tiện xử lý sự cố sẽ có một số bất cập. Cụ thể, khi không còn làn dừng khẩn cấp, bất kỳ sự cố va chạm, tai nạn hoặc xe hư hỏng (xe chết máy, nổ lốp) nào xảy ra sẽ ngay lập tức chiếm dụng 1 làn xe chạy và hình thành "nút cổ chai" tại vị trí xảy ra sự cố.

Khi xảy ra sự cố gây ùn ứ, việc thiếu làn dừng khẩn cấp sẽ khiến các phương tiện ưu tiên (xe cứu hỏa, cứu thương, xe cứu hộ) không thể tiếp cận hiện trường để xử lý, làm kéo dài thời gian ùn tắc.

Liên quan đến hiệu ứng thắt cổ chai, Sở Xây dựng cho biết thực tế tại một số nút giao như Thanh Xuân, Trung Hòa và đường dẫn lên cầu Thăng Long thì mặt cắt ngang hiện trạng bị thu hẹp còn 9 m và không có làn khẩn cấp.

Do đó, việc chuyển đổi từ đoạn 3 làn xe sang đoạn 2 làn xe sẽ tạo ra các nút thắt cổ chai. Đây chính là các "điểm nghẽn" trong trường hợp điều chỉnh tổ chức giao thông thành 3 làn ô tô.

Về giải pháp, Sở Xây dựng cho biết trong thời gian tới sẽ ứng dụng giao thông thông minh lắp đặt hệ thống biển VMS (biển báo thông tin theo thời gian thực) ở Vành đai 3 trên cao để cảnh báo cho các phương tiện thay đổi lộ trình cũng như cho phép các phương tiện được đi vào làn dừng khẩn cấp khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, các cơ quan sẽ xây dựng phương án điều tiết các loại phương tiện xe tải khi các tuyến đường Vành đai 3,5, Vành đai 4 hoàn thành nhằm giảm lưu lượng phương tiện trên Vành đai 3.

Theo thống kê, lưu lượng phương tiện ở Vành đai 3 trên cao thực tế ghi nhận thường xuyên đạt từ 100.000 đến trên 120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6 đến 8 lần công suất thiết kế ban đầu (khoảng 15.000 - 16.000 lượt xe/ngày đêm).

Hiện tượng ùn ứ trên tuyến không chỉ bó hẹp trong các khung giờ cao điểm (7 - 9 giờ, 17 - 19 giờ 30) mà có xu hướng kéo dài xuyên suốt cả ngày, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, lễ, tết hoặc khi trời mưa.