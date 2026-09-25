Xử lý sự cố thế nào khi bỏ làn khẩn cấp trên Vành đai 3?

Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao và tổ chức lại giao thông, phạt nguội chạy quá tốc độ, vi phạm khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân là những vấn đề liên quan đến giao thông được quan tâm thời gian qua tại Hà Nội. Ngày 25.9, Cục CSGT Bộ Công an đã có những phân tích trong buổi thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2026.

Không đặt xử lý vi phạm lên hàng đầu

Đại tá Phạm Việt Công, Cục phó Cục CSGT cho biết, hiện tại Hà Nội đang chuẩn bị triển khai các hạ tầng (biển báo, vạch xác định) để tài xế thực thi các quy định về giữ khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân và dự kiến sẽ áp dụng thêm tại cầu Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Đại tá Phạm Việt Công, Cục phó Cục CSGT ẢNH: H.Q

Đại tá Công nhấn mạnh lực lượng CSGT "không đặt việc xử lý lên hàng đầu" mà quan điểm nhằm tuyên truyền cho người dân. Bởi khi có những báo hiệu về khoảng cách, người dân sẽ tự định hình được việc giữ khoảng cách an toàn để bảo vệ chính tính mạng, tài sản của mình, tránh xảy ra những vụ tai nạn, đặc biệt là tai nạn liên hoàn.

Theo Cục phó Cục CSGT, trước khi thực hiện quy định đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các xe, cơ quan chức năng đã khảo sát rất kỹ trên các tuyến đường áp dụng. Các điều kiện về biển báo, vạch xác định, hệ thống camera giám sát… cũng được đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, CSGT chỉ xử lý vi phạm tại 2 điểm đã công khai trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn.

Đại tá Công cho biết, quá trình thực hiện quy định về khoảng cách trên cao tốc, lực lượng CSGT địa bàn xử lý rất ít vi phạm và hoàn toàn là các trường hợp cố tình, có hình ảnh chứng minh rõ cả quá trình.

"Việc tập trung vào tuyên truyền, nhắc nhở tài xế cũng tạo ra hiệu ứng rất tốt tới người dân. Trong kỳ nghỉ lễ 2.9 vừa qua, trên tuyến cao tốc này (cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn) không xảy ra vụ tai nạn nào từ 3 xe trở lên", đại tá Phạm Việt Công cho hay.

Bỏ làn khẩn cấp để khai thác mặt đường hiệu quả hơn

Liên quan đề xuất chuyển làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao thành làn xe chạy, đại diện Cục CSGT cho rằng mục tiêu nhằm khai thác hiệu quả hơn, giúp dòng phương tiện lưu thông liên tục, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn.

Đại diện Cục CSGT cho hay, đường Vành đai 3 trên cao đang chịu áp lực giao thông rất lớn, lưu lượng thực tế vượt xa lưu lượng thiết kế ban đầu, toàn tuyến thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Vào các thời gian cao điểm, lưu lượng trên tuyến lên tới khoảng 122.000 xe/ngày đêm, gấp hơn 8 lần lưu lượng thiết kế.

Vành đai 3 là một trong số tuyến đường thường xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm ẢNH: THANH NIÊN

Theo Đại diện Cục CSGT, khi không có làn dừng khẩn cấp không có nghĩa là không có phương án xử lý khẩn cấp. Việc xử lý sự cố đã được tính toán, xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể trong các tình huống. Trong đó phải bảo đảm khả năng tiếp cận nhanh của xe cứu hộ, cứu hỏa, cứu thương và lực lượng chức năng.

Cạnh đó, lực lượng CSGT cũng cần tăng cường giám sát giao thông bằng camera và các kênh thông tin nhằm phát hiện sớm phương tiện gặp sự cố để sớm tổ chức phân luồng, tạo hành lang ưu tiên, giải tỏa phương tiện trong thời gian nhanh nhất.

Nói thêm về việc xử lý khi xảy ra sự cố trên tuyến Vành đai 3 khi không tổ chức làn khẩn cấp, thượng tá Tạ Ngự Long, Phó trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Cục CSGT, cho biết lực lượng CSGT sẽ dùng mô tô chuyên dụng tuần tra dọc tuyến để sớm phát hiện, xử lý sự cố mà trước đây đã thí điểm.

Ngoài ra, vừa qua lực lượng chức năng đã dùng UAV để giám sát, nhằm phát hiện nguy cơ ùn tắc, xe gặp sự cố... để điều tiết từ xa.

Nếu xảy ra sự cố hoặc tai nạn, CSGT có thể cấm đường để phương tiện cứu hộ, cứu nạn có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường mà trước đây đã từng được thực hiện trên tuyến Vành đai 3.