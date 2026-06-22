Sở Y tế Lâm Đồng nói gì về việc dừng tuyển dụng 738 viên chức?

Những ngày qua, thông tin Sở Y tế Lâm Đồng thông báo tuyển dụng viên chức y tế với 738 chỉ tiêu nhận được sự quan tâm của nhiều cán bộ, nhân viên ngành y và người lao động. Tuy nhiên, khi chưa kịp hoàn tất hồ sơ đăng ký dự tuyển, nhiều người lại bất ngờ khi kế hoạch này được thông báo tạm dừng chỉ sau 2 ngày ban hành.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, nơi có hơn 800 viên chức, người lao động đang làm việc ẢNH: LÂM VIÊN

Liên quan thông báo tạm dừng tuyển dụng, ngày 22.6, phóng viên Thanh Niên đã làm việc với bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, để tìm hiểu nguyên nhân.

Theo bà Duyên, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 701/KH-SYT ngày 10.6 và Thông báo số 713/TB-SYT ngày 11.6 về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế và các trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Trong đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có nhu cầu tuyển 529 chỉ tiêu; các trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu tuyển 209 chỉ tiêu, nâng tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức y tế lên 738. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 15.6 đến hết ngày 14.7.

Tuy nhiên, đến ngày 12.6, Sở Y tế tiếp tục ban hành Thông báo số 719/TB-SYT về việc tạm dừng triển khai kế hoạch tuyển dụng.

Nhiều đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang có nhu cầu tuyển dụng viên chức để bổ sung nhân lực ẢNH: LÂM VIÊN

Chờ giao biên chế chính thức

Giải thích nguyên nhân tạm dừng tuyển dụng viên chức y tế, lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng cho biết việc này được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ.

Cụ thể, tại Công văn số 3302/SNV-CCVC ngày 12.6, Sở Nội vụ nêu rõ: hiện các cơ quan có thẩm quyền đang triển khai việc quản lý, phân bổ biên chế theo số lượng được giao. Để bảo đảm việc tuyển dụng phù hợp với số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Nội vụ đề nghị Sở Y tế rà soát và xem xét triển khai tuyển dụng vào thời điểm thích hợp sau khi có quyết định giao biên chế chính thức.

Từ đề nghị trên, Sở Y tế Lâm Đồng đã ban hành Thông báo số 719/TB-SYT ngày 12.6 về việc tạm dừng thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở và các trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Việc tạm dừng tuyển dụng viên chức không ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập ở Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc tạm dừng tuyển dụng viên chức y tế không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và công tác chuyên môn của ngành. Hiện các đơn vị sự nghiệp y tế công lập vẫn được phép ký hợp đồng lao động đối với các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian chờ tổ chức tuyển dụng chính thức.

Thực tế, nhiều nhân viên hợp đồng vẫn đang làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, góp phần duy trì hoạt động chuyên môn thường xuyên.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: "Ngay sau khi cấp có thẩm quyền hoàn tất việc giao biên chế viên chức chính thức năm 2026, ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai các bước tuyển dụng theo quy định".