Sở Y tế Thanh Hóa thông tin chính thức vụ ngộ độc do ăn trứng cá cà rồng

Ngày 23.2, Sở Y tế Thanh Hóa đã thông tin chính thức về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng và thịt cá cà rồng xảy ra tại một gia đình ở xã Ngọc Liên (Thanh Hóa) vào ngày mùng 3 tết.

Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, khoảng 11 giờ 30 ngày 19.2 (mùng 3 tết), gia đình ông Q.V.H (ngụ thôn Kim Thủy, xã Ngọc Liên) tổ chức ăn tết tại gia đình, tổng cộng có 18 người tham gia bữa ăn, trong đó có nhiều trẻ em.

Bữa ăn gồm món lẩu thịt trâu, thịt gà, trứng cá cà rồng, nem và giò. Đồ uống gồm rượu trắng và rượu ngâm táo mèo do gia đình tự nấu và ngâm ủ.

Sau bữa ăn, đến 18 giờ cùng ngày, 3 trong số 18 người tham gia bữa ăn xuất hiện triệu chứng đau bụng từng cơn quanh rốn, nôn liên tục, tức ngực, đau đầu, chóng mặt nên được người thân đưa đến Trạm Y tế Ngọc Sơn (xã Ngọc Liên) thăm khám, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc điều trị.

Đến 19 giờ cùng ngày, có thêm 7 người xuất hiện các triệu chứng như nêu trên và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc điều trị, nâng tổng số người phải nhập viện lên 10 người.

Nhận được thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa (Sở Y tế Thanh Hóa) đã làm việc, tìm hiểu thông tin với những người liên quan và các đơn vị, xác định trong 18 người tham gia bữa ăn có 10 người (10 người nhập viện) ăn trứng và thịt cá cà rồng do gia đình ông H. nuôi làm cảnh, đều xuất hiện các triệu chứng đau bụng quanh rốn, nôn, tức ngực, đau đầu, chóng mặt nghi bị ngộ độc thực phẩm do trứng và thịt cá cà rồng.

Kết quả xét nghiệm, thăm khám và chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc xác định, các bệnh nhân trên bị nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn không xác định (trứng cá phúc lộc thọ), nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn không xác định.

Các bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp kháng sinh đường ruột, bù nước và điện giải, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang tim, phổi, điện tim và làm xét nghiệm tế bào sinh hóa, nước tiểu. Đến 10 giờ 30 ngày 20.2, tất cả 10 bệnh nhân sức khỏe ổn định và được cho xuất viện.

Từ vụ việc trên, Sở Y tế Thanh Hóa đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, các loại động vật hoang dã, các loại thủy hải sản lạ mà không rõ cách chế biến.