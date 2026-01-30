Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống nước đun sôi để lâu có gây đau bụng không?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
30/01/2026 15:29 GMT+7

Đun sôi là phương pháp hiệu quả để tiêu diệt hầu hết vi khuẩn, virus và ký sinh trùng trong nước. Nước được để nguội và thường uống trong ngày. Đôi khi, nước còn để qua đêm, thậm chí vài ngày.

Nước đun sôi để lâu trong nhiệt độ phòng có an toàn hay không còn phụ thuộc vào cách nước được xử lý trước và sau khi đun, cách lưu trữ và chất lượng nguồn nước ban đầu, thậm chí là việc đun đi đun lại nhiều lần, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống nước đun sôi để lâu có gây đau bụng không ? - Ảnh 1.

Nước đun sôi để nguội nếu không bảo quản đúng cách vẫn có thể bị nhiễm khuẩn

ẢNH: AI

Nước khi đun sôi có thể tiêu diệt hầu hết vi khuẩn, virus và các loại ký sinh trùng gây bệnh. Do đó, nếu nước có tác nhân gây bệnh thì đun sôi sẽ làm giảm mạnh nguy cơ tiêu chảy hay đau bụng do nhiễm trùng. Sau khi nước đã sôi thì nên tiếp tục giữ trạng thái sôi trong ít nhất 1 phút. Thời gian duy trì độ sôi này đủ để tiêu diệt hầu hết tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, một số trường hợp nước đun sôi để nguội vẫn có thể gây đau bụng và rối loạn tiêu hóa:

Tái nhiễm khuẩn sau khi đun

Nước đun sôi để nguội khi tiếp xúc với không khí, dụng cụ bẩn hay tay bẩn thì vi khuẩn vẫn có thể xâm nhập lại vào nước. Hệ quả là nước dù đun sôi nhưng có thể bị nhiễm mầm bệnh.

Vị, mùi làm khó chịu hệ tiêu hóa

Nước để lâu có thể hấp thụ CO₂ từ không khí, làm thay đổi mùi vị của nước. Nếu có các tạp chất khác, chẳng hạn vi khuẩn dù không gây bệnh nhưng có thể làm thay đổi vị, người uống vẫn có thể cảm thấy khó chịu, buồn nôn.

Chất lượng nguồn nước ban đầu

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là nguồn nước ban đầu. Nếu nước xuất phát từ nguồn ô nhiễm thì dù đã đun sôi, nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa vẫn cao hơn. Những nguồn nước dễ bị ô nhiễm mầm bệnh là nước giếng chưa xử lý, nước sông, ao hồ hoặc hệ thống cấp nước không an toàn.

Để hạn chế tối đa nguy cơ rối loạn tiêu hóa, các cơ quan y tế khuyến nghị nước đun sôi nên được uống trong ngày hoặc trong vòng 24 giờ. Nếu cần để lâu hơn, nên bảo quản nước chín trong bình hoặc chai sạch, có nắp đậy kín ngay sau khi đã nguội hoàn toàn, theo Medical News Today.

