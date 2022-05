Sở Y tế TP.HCM nói gì về 'lô vắc xin Covid-19 tiêm cho trẻ em hết hạn'?

Theo Sở Y tế TP.HCM, vắc xin Covid-19 Moderna (mRNA-1273) do công ty Moderna (Mỹ) nghiên cứu và phát triển, sử dụng công nghệ mRNA để tạo ra miễn dịch với vi rút SARS-CoV-2 và đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận là 1 trong những vắc xin đủ điều kiện tiêm nhằm phòng ngừa Covid-19 trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, theo quy định tất cả các lô vắc xin đều được Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) kiểm định và đánh giá chất lượng trước khi đưa vào sử dụng, trong đó có quy định về hạn dùng.

Hiện nay, lô vắc xin đang sử dụng để tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi là lô vắc xin Moderna được phân bổ đợt 144 (do Chính phủ Úc viện trợ) tại Quyết định số 399 ngày 6.5.2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Tại khoản 4 điều 2 của Quyết định này có nêu rõ: “Các đơn vị tiếp nhận vắc xin và tổ chức tiêm ngay số vắc xin phòng Covid-19 được phân bổ và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Y tế dự phòng, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/thành phố theo phân vùng quản lý. Lưu ý vắc xin Moderna phân bổ đợt này có hạn sử dụng trên nhãn là 17.5.2022, hạn dùng trên giấy chứng nhận xuất xưởng vắc xin, sinh phẩm là 17.7.2022. Vắc xin hiện đang bảo quản ở nhiệt độ từ - 25 độ C đến - 15 độ C tại kho vắc xin Quốc gia, được sử dụng để ưu tiên tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi với liều lượng là 0,25ml mỗi trẻ.

Với lô vắc xin Covid-19 này, Sở Y tế TP.HCM đang triển khai tiêm cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi, đối với trẻ đi học được tiêm tại trường học, trẻ không đi học thì tiêm tại các điểm tiêm cộng đồng trên địa bàn quận, huyện. Theo giám sát và báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật, tất cả trẻ được tiêm vắc xin đều an toàn.





Tại TP.HCM, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 292.610 trẻ đã tiêm mũi 1 và 61.127 trẻ đã tiêm mũi 2 vắc xin Covid-19. Tất cả các trường hợp tiêm đều an toàn, các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, tình trạng sức khỏe các trẻ đều ổn định.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em là chiến lược y tế được Chính phủ rất quan tâm và tạo mọi điều kiện để trẻ em được tiêm. Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của chính quyền địa phương, các sở ban ngành cùng với ngành y tế trong công tác tổ chức tiêm an toàn cho trẻ em trong suốt thời gian qua.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả, an toàn, đảm bảo đúng tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM đề nghị UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức; Sở GD-ĐT; Sở LĐ-TB-XH và tất cả cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM tăng cường truyền thông về sự cần thiết của tiêm chủng phòng Covid-19 cho trẻ em và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến lô vắc xin đang sử dụng để các bậc phụ huynh tránh hiểu nhầm. Tăng cường sự đồng thuận của các bậc phụ huynh trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em.