Sốc tim nhiều lần, cứu sống cụ bà ngưng tim do nhồi máu cơ tim

Ngày 7.6, bác sĩ Nguyễn Thái Anh (Khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện TP.Thủ Đức), thành viên trong ê kíp can thiệp cấp cứu, cho biế, ngay khi bác sĩ Khoa Cấp cứu phát hiện cụ bà bị nhồi máu cơ tim cấp, đã hội chẩn với ê kíp can thiệp mạch vành Khoa Hồi sức Tim mạch và khẩn cấp đưa vào phòng thông tim để can thiệp động mạch vành.

"Nhưng chỉ sau 10 phút đưa vào phòng thông tim, khi đang chụp động mạch vành thì tim cụ bà đã rối loạn nhịp và ngừng tim liên tục. Toàn bộ các bác sĩ và điều dưỡng đã cùng nhau chia nhiều nhóm ép tim, cung cấp oxy và sốc điện gần chục lần cho trái tim bà đập trở lại song song với hoạt động của ê kíp can thiệp mạch vành", bác sĩ kể lại.

Kết quả xác định bà bị tắc nghẽn toàn bộ động mạch vành bên phải với rất nhiều cục máu đông. Ê kíp bác sĩ Khoa Hồi sức Tim mạch đã tiến hành truyền thuốc tan cục máu đông Alteplase vào trực tiếp trong động mạch vành bị nghẽn, sau đó nỗ lực hút ra rất nhiều cục máu đông để tái thông dòng chảy.





Khi động mạch vành lưu thông trở lại cũng là lúc trái tim bà đập lại từng nhịp điều hòa và chắc chắn trong lồng ngực. Hiện bà đã khỏe,

Bác sĩ Thái Anh cho biết, trường hợp cụ bà bị nhồi máu cơ tim rất nặng, ngưng tim nhiều lần, tỷ lệ tử vong có thể lên tới gần 80%. Rất may mắn là người bệnh đã đến bệnh viện sớm và được các bác sĩ khoa cấp cứu chẩn đoán nhanh chính xác, có sự phối hợp đồng bộ giữa ê kíp can thiệp và ê kíp hồi sức,

Hiện cụ bà hồi phục sức khỏe tốt, đi đứng không còn khó thở.