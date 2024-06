Sóc Trăng: Bắt 3 bị can dùng súng cướp tài sản của cặp đôi sắp cưới

Chiều 2.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị vừa triển khai quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phương (23 tuổi), Nguyễn Ngọc Diệp (22 tuổi) và Lữ Bửu Kha (21 tuổi, cùng ở H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bị can Lữ Bửu Kha, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Phương (từ trái sang) HOÀNG VÂN

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 20 ngày 23.5, chị T.M.T (ở xã An Thạnh 1, H.Cù Lao Dung) cùng chồng sắp cưới là anh C.J.P (người nước ngoài) chạy xe máy từ nhà chị T. đến TT.Cù Lao Dung, H.Cù Lao Dung.

Xe của chị T. lưu thông trên tỉnh lộ 993B. Khi đến cổng chào xã An Thạnh Tây thì có 3 người đàn ông chạy xe máy đuổi theo, ép xe chị T. vào lề, rồi dùng súng, mã tấu khống chế, cướp tài sản của anh C.J.P gồm 10 triệu đồng và 1 chiếc nhẫn. Trước khi tẩu thoát, 1 trong 3 người dùng súng bắn 1 phát chỉ thiên để bị hại không dám truy đuổi.

Súng và tang vật liên quan, bị công an thu giữ HOÀNG VÂN

Nhận tin báo về vụ cướp manh động trên, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an H.Cù Lao Dung khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm. Sau thời gian điều tra, ngày 2.6, lực lượng Công an H.Cù Lao Dung triển khai quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lữ Bửu Kha, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Phương.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can, công an thu giữ 2 cây súng ngắn, 12 vỏ đạn, 10 viên đạn chì, 1 mã tấu, 2 xe máy, 3 điện thoại di động, 1 chiếc nhẫn (tang vật cướp của anh C.J.P) cùng một số tang vật liên quan. Bước đầu, cả 3 bị can đều khai nhận hành vi cướp tài sản.