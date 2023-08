Sóc Trăng: Bắt quả tang nghi phạm tàng trữ súng và ma túy

Ngày 16.8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TP.Sóc Trăng bắt quả tang Nguyễn Bé Tâm (28 tuổi, ngụ ấp Phụng An, xã An Mỹ, H.Kế Sách, Sóc Trăng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 khẩu súng.

Nguyễn Bé Tâm tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 14 giờ 25 ngày 15.8, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an TP.Sóc Trăng bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thuộc khóm 3, P.6, TP.Sóc Trăng, là nơi Tâm tạm trú.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 khẩu súng, 38 viên đạn, 1 túi ni lông bên trong chứa ma túy, cùng một số tang vật khác có liên quan.

Hai khẩu súng và 38 viên đạn bị công an tạm giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng lập biên bản tạm giữ 2 khẩu súng, ma túy, cùng các tang vật có liên quan; đồng thời đưa Tâm về trụ sở cơ quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.