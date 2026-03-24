'Sốc' với cách giữ thi thể hành khách tử vong trên chuyến bay

Nữ khoảng 60 tuổi đã qua đời một giờ sau khi cất cánh từ Hồng Kông, nhưng các phi công đã quyết định tiếp tục bay đến Heathrow, Anh thay vì quay trở lại. Khi chiếc Airbus A350-1000 gần hạ cánh, đã có những lời phàn nàn về mùi hôi của thi thể ở khoang bếp.

"Rõ ràng là gia đình người phụ nữ rất đau khổ, và phi hành đoàn cũng vậy", một nguồn tin nói với tờ The Sun và cho biết thêm, nhiều hành khách muốn quay lại Hồng Kông nhưng, theo quy định, nếu một hành khách đã chết, điều đó không được coi là trường hợp khẩn cấp. Đã có một cuộc thảo luận về việc phải làm gì với thi thể - thậm chí có yêu cầu đưa thi thể vào trong nhà vệ sinh nhưng bị phi hành đoàn bác bỏ.

"Vì vậy, họ phải cách ly thi thể, bọc lại và chuyển đến khu bếp ở phía sau máy bay. Khu bếp có sàn sưởi, điều mà một số thành viên phi hành đoàn đã quên, và gần cuối chuyến bay, có những lời phàn nàn về mùi hôi trong khu vực đó", nguồn tin nói.

Hành khách 'sốc' với cách lưu trữ thi thể trên chuyến bay

Cảnh sát đã có mặt trên chuyến bay BA32 hôm chủ nhật vừa qua và yêu cầu khoảng 331 hành khách trên máy bay ở yên tại chỗ trong 45 phút để tiến hành điều tra. Toàn bộ phi hành đoàn đã nhận được sự hỗ trợ từ hãng bay, nhưng được biết một số người đã phải nghỉ việc do chấn thương tâm lý.

Trong thực tế, không có quy trình cụ thể nào để xử lý trường hợp hành khách tử vong trên chuyến bay, đồng thời cho biết thêm hãng hàng không không nhận được bất kỳ khiếu nại chính thức nào. "Tất cả các thủ tục đều được tuân thủ đúng cách", người phát ngôn của British Airways nói. "Chúng tôi chia buồn cùng gia đình và bạn bè của người phụ nữ".

Năm ngoái, một cặp vợ chồng ở Melbourne đã bị sốc sau khi cho rằng họ phải ngồi cạnh thi thể của một hành khách tử vong giữa chuyến bay, mặc dù vẫn còn nhiều chỗ trống khác.

Vào tháng 2 năm 2025, Mitch và Jenny đang bay từ Melbourne đến Doha trên hãng hàng không Qatar Airways thì một phụ nữ gục ngã ở lối đi bên cạnh họ và không thể được cứu sống. "Các nhân viên đã có mặt rất nhanh chóng, làm thủ thuật để cố gắng cứu sống bà ấy", Mitch kể.

Theo Mitch, nhân viên hãng hàng không đã mang một chiếc xe lăn hai bánh đến để cố gắng di chuyển hành khách đã qua đời đến khoang hạng thương gia, nhưng không thành công.

"Họ trông có vẻ hơi bực bội, rồi họ nhìn tôi và thấy có chỗ trống bên cạnh tôi - vợ tôi ngồi ở phía bên kia, chúng tôi ngồi một hàng bốn ghế - và họ chỉ nói với tôi, 'Anh có thể dịch sang một bên được không?', và tôi nói, 'Vâng, không vấn đề gì' rồi họ đặt người phụ nữ đó vào chiếc ghế mà tôi đang ngồi", anh kể.

Vợ của Mitch, Jenny, mô tả toàn bộ trải nghiệm là "gây chấn động" và nói rằng cô đã tự chuyển sang chỗ ngồi khác khi một hành khách ở hàng đó nhường cho cô chỗ trống bên cạnh.

Quy trình của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) đề xuất rằng, một người đã chết giữa chuyến bay nên được chuyển đến một chỗ ngồi ở hàng ghế trống, hoặc nếu chuyến bay đã kín chỗ, thì được đưa trở lại chỗ ngồi đã được chỉ định. Người quá cố được phủ bằng một tấm chăn như một dấu hiệu của sự tôn trọng.