'Soi' chi tiết VinFast VF 7S giá từ 850 triệu đồng tại Việt Nam

Sau một thời gian rò rỉ hình ảnh trên mạng xã hội, những chiếc VinFast VF 7S đầu tiên đã bắt đầu được bàn giao cho khách hàng tại Việt Nam. Phiên bản tiêu chuẩn của VF 7 có một số điểm khác biệt so với phiên bản Plus đã được biết tới nhiều hơn trước đó.

VinFast VF 7S dễ dàng nhận diện với bộ mâm sơn màu bạc đơn giản

Cụ thể, VinFast VF 7S sử dụng mâm màu bạc với thiết kế tối giản hơn so với loại mâm hai tông màu trên VF 7 Plus. Kích thước mâm của VF 7S là 19 inch, nhỏ hơn 1 inch so với phiên bản cao cấp, nhưng vẫn thuộc hàng lớn nhất phân khúc C. Đây cũng là điểm dễ phân biệt nhất giữa hai phiên bản. Kích thước xe không thay đổi.



Các trang bị ngoại thất của VinFast VF 7S như đèn pha LED, đèn nhận diện chữ "V" ở cả trước và sau xe, đèn hậu LED, tay nắm cửa ẩn trong thân xe, cảm biến trước/sau vẫn được giữ nguyên so với bản Plus. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở các tính năng khi bản tiêu chuẩn không có gương chống chói tự động, đèn pha thông minh và cốp điện.

VF 7S vẫn được trang bị đèn hậu LED

Bên trong, VinFast VF 7S vẫn được trang bị màn hình cảm ứng 12,9 inch đặt trung tâm, ghế lái chỉnh điện, điều hòa hai vùng tích hợp lọc không khí, hệ thống âm thanh 8 loa, gương chiếu hậu tự động chống chói và phanh tay điện tử. Một số chi tiết không được bọc da như bản Plus, điển hình ở mặt táp-lô, ta-pi cửa, thay vào đó là chất liệu nhựa mềm. Hàng ghế sau của VF 7S vẫn có không gian rộng rãi tương tự phiên bản Plus.

So với phiên bản VF 7 Plus, VF 7S thiếu các trang bị như làm mát ghế trước, ghế phụ chỉnh điện, trần kính toàn cảnh, sạc không dây, ghế giả da và cổng sạc cho hàng ghế sau. Hệ thống hiển thị kính lái (HUD) chỉ xuất hiện dưới dạng tùy chọn thêm, không phải trang bị tiêu chuẩn. Nếu khách hàng không chọn, khu vực HUD sẽ có một nắp che thẩm mỹ.

Nội thất cắt bớt một số tính năng tiện nghi

Công suất xe giảm đáng kể so với VF7 Plus, VinFast VF 7S chỉ được trang bị một mô-tơ điện đặt ở bánh trước, cung cấp công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong 10 giây. Phiên bản tiêu chuẩn này sử dụng pin dung lượng 59,6 kWh, cho phép xe hoạt động trong phạm vi 375 km mỗi lần sạc.

VinFast VF 7S vẫn giữ nguyên các trang bị an toàn cơ bản như 6 túi khí (so với 8 túi khí ở bản cao cấp), cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp và camera 360 độ. Tuy nhiên, gói công nghệ ADAS sẽ không có trên bản tiêu chuẩn này. Nhìn chung, các trang bị trên VF 7S phù hợp cho những khách hàng không thường xuyên di chuyển liên tỉnh hay chạy cao tốc.

Hàng ghế sau rộng rãi là ưu thế của VF 7 nói chung

Với những thay đổi lớn về trang bị và hệ dẫn động, VinFast VF 7S có giá 850 triệu đồng chưa bao gồm pin và 999 triệu đồng bao gồm pin. Trong khi đó, VinFast VF 7 Plus có giá bán lần lượt 999 triệu đồng và 1,199 tỉ đồng cho phiên bản trần thép và tăng 25 triệu đồng nếu khách hàng muốn có trần kính toàn cảnh. Ở thời điểm hiện tại, hãng xe điện Việt Nam đang giảm giá xe 6%, kết hợp với miễn lệ phí trước bạ nên việc sở hữu VF 7S sẽ dễ dàng hơn cho khách hàng khi chi phí lăn bánh chỉ ngang ngửa các dòng CUV cỡ C chạy xăng.