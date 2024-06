VinFast VF 7S lộ ảnh bên trong nhà máy

VinFast VF 7S là tên gọi mới của dòng xe này, trước đó hãng xe Việt Nam gọi bản tiêu chuẩn của VF 7 là "Base". Sự thay đổi này có lẽ giúp khách hàng dễ nhớ hơn. Mới đây, VF 7S đã xuất hiện những hình ảnh đầu tiên bên trong nhà máy sản xuất ở Hải Phòng.



VinFast VF 7S sử dụng bộ mâm 19 inch sơn một màu

Nhìn từ bên ngoài, bộ mâm hợp kim là chi tiết duy nhất giúp phân biệt 2 phiên bản. Trên VinFast VF 7S, xe chỉ được trang bị mâm 19 inch trong khi trang bị trên bản Plus lại là loại 20 inch. Dẫu vậy, bộ mâm của VF 7 bản S vẫn lớn hơn hoặc ngang với bản cao cấp của các dòng xe xăng cùng cỡ (ở mức từ 18 - 19 inch).

Trang bị ngoại thất của VF 7S khá đầy đủ, theo đó, bản Plus chỉ nhỉnh hơn ở tính năng điều chỉnh góc chiếu đèn pha thông minh, cốp đóng/mở điện và nhớ vị trí gương chiếu hậu.

Bên trong khoang nội thất của VinFast VF 7 bản S và bản Plus sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Cụ thể, trên bản tiêu chuẩn, mẫu SUV điện này chỉ được trang bị ghế ngồi giả da, trong khi bản Plus sử dụng chất liệu da tổng hợp cao cấp hơn.

Phiên bản Plus của VinFast VF7 có ngoại hình bắt mắt hơn

Bù lại, VF 7S được trang bị màn hình trung tâm 12,9 inch tương tự bản Plus. Những khác biệt còn lại nằm ở các tính năng tiện nghi như biến thể Plus có hàng ghế đầu chỉnh điện tích hợp chức năng thông gió, trong khi bản Base chỉ có ghế lái chỉnh điện.

VinFast VF 7 Plus có nhiều cổng kết nối điện thoại hơn và sạc điện thoại không dây. Màn hình hiển thị HUD chỉ có trên bản Plus nhưng người dùng bản S cũng có thể chọn mua thêm. Ngoài ra, chỉ bản Plus có tùy chọn trần kính toàn cảnh.

Bản tiêu chuẩn VF 7S được trang bị một mô-tơ điện, sinh công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Bộ pin đi kèm dung lượng 59,6 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 375 km/lần sạc đầy, theo công bố của hãng.

Thiết kế nội thất của VF 7S về cơ bản không khác biệt nhiều với bản Plus

Trong khi đó, bản Plus được trang bị 2 động cơ điện có tổng công suất tối đa lên tới 349 mã lực (260 kW), mô-men xoắn cực đại 500 Nm, đi kèm hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian.

VF 7S sở hữu đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản, khác biệt chính nằm ở công nghệ hỗ trợ người lái (ADAS) và túi khí. Bản tiêu chuẩn của mẫu SUV điện này chỉ có cảnh báo điểm mù và đầy đủ cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau.

Trước đó, VinFast VF 7S được công bố mức giá 850 triệu đồng cho phiên bản thuê pin và 999 triệu đồng cho bản mua pin. Trong khi đó, con số tương ứng với bản VF 7 Plus là 999 triệu đồng cho bản thuê pin và 1,199 tỉ đồng cho phiên bản đã bao gồm pin.