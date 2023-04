Nắng nóng tăng nhiệt, mua máy lạnh ở đâu vừa rẻ vừa tiết kiệm điện?

Sức mua máy lạnh trên toàn hệ thống cửa hàng Điện Máy Xanh đang tăng từ 2 - 3 lần so với tháng bình thường ĐINH ĐANG

Nắng nóng kéo dài

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, từ tháng 4 - 6.2023, cả hai hiện tượng El Nino và La Nina có thể chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80 - 90%. Không khí lạnh xu hướng hoạt động giảm dần về tần suất và cường độ, nhiệt độ sẽ tăng cao hơn.

Cụ thể, dự báo trong tháng 4, nhiệt độ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 36 - 39oC, có nơi (Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương...) trên 39oC ở Đông Nam bộ và 35 - 37oC ở miền Tây. Ở Đông Nam bộ, trong tháng 4.2023 khả năng có từ 15 - 20 ngày nắng nóng. Còn miền Tây, khả năng cũng sẽ có khoảng 5 - 10 ngày nắng nóng trên diện khá rộng.

Đến tháng 5 - 6.2023, nhiệt độ trung bình vẫn còn có xu hướng cao hơn khoảng 0,5oC so với trung bình nhiều năm. Tháng 7 - 8.2023, nắng nóng xảy ra chủ yếu ở Bắc bộ và Trung bộ, cường độ có thể gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 - 1oC so với trung bình nhiều năm trên phạm vi cả nước.

Tình hình nắng nóng kéo dài nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Anh Phạm Minh Đức - đại diện truyền thông Công ty Mỹ thuật Tân Việt, P.Trường Thạnh, TP.Thủ Đức (TP.HCM) chia sẻ: "Công ty chúng tôi sản xuất các loại sản phẩm mút xốp, CNC, chất liệu dễ cháy, do đó trước khi bước vào mùa nắng đã phải trang bị đầy đủ hệ thống quạt và lót thêm bạt để chống nóng. Tuy nhiên, gần đây, thời tiết khô hanh, nắng nóng hơn nên chúng tôi phải trang bị thêm quạt giảm nhiệt độ cho nhà xưởng".

Chị T.T.T.H, ngụ tại Q.12 (TP.HCM) kể: "Máy lạnh nhà tôi đã cũ quá rồi, mấy ngày nay trời nóng quá, nằm ngủ quạt vẫn nóng nên tôi phải mở máy lạnh cả đêm, rất tốn tiền điện. Vì vậy, tôi đang tính đi mua máy lạnh mới để tiết kiệm điện hơn".

Nhu cầu điện máy gia tăng

Ông Đặng Thanh Phong, Trưởng bộ phận truyền thông Công ty CP Thế Giới Di Động cho biết: "Hiện nay, sức mua máy lạnh trên toàn hệ thống cửa hàng Điện Máy Xanh đang tăng từ 2 - 3 lần so với tháng bình thường. Dù nhu cầu tăng cao, Điện Máy Xanh không tăng giá mà còn đang có các khuyến mại, khách hàng có thể mua được sản phẩm máy lạnh thương hiệu uy tín với giá rẻ trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay. Một số thương hiệu máy lạnh bán chạy như có giá trong tầm 5 - 6 triệu đồng và được miễn phí giao hàng...".

Theo ghi nhận của Thanh Niên, giá các loại quạt, điều hòa cũng đang được giảm giá khá mạnh tại các siêu thị điện máy khác như Thiên Hòa, Chợ Lớn... Mức giảm từ 20 - 50% tùy sản phẩm. Trong đó, nhiều loại máy lạnh phổ biến được chọn mua với mức giá dưới 6 triệu đồng. Các loại quạt điều hòa cũng giảm giá từ vài trăm ngàn đến dưới 2 triệu đồng.

Đại diện một siêu thị điện máy tư vấn: "Mặc dù giá bán các loại máy lạnh ngày càng rẻ, nhưng nếu có điều kiện người tiêu dùng nên 'cố thêm một chút' để mua các loại máy lạnh có thương hiệu và có trang bị thêm công nghệ tiết kiệm điện (Inverter). Với hiệu suất làm việc của máy nén biến tần Inverter giúp tiết kiệm 40% điện năng tiêu thụ, giảm thiểu tối đa ma sát của các động cơ, từ đó kéo dài tuổi thọ sử dụng của máy lạnh. Đây là công nghệ được ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn mua sản phẩm máy lạnh hiện nay của người tiêu dùng".

Ngoài công nghệ Inverter, khá nhiều công nghệ máy lạnh mới cũng được các hãng trang bị vào thị trường máy lạnh mùa nóng năm nay. Có thể kể đến như công nghệ đuổi muỗi, công nghệ cảm biến nhiệt độ, kháng khuẩn, khử mùi, lọc bụi bẩn... Gần đây nhất, máy lạnh còn có khả năng kết nối Wifi, người dùng có thể dễ dàng điều khiển tắt/mở máy bằng điện thoại di động. Những công nghệ này đều mang đến lợi ích phục vụ nhu cầu tốt nhất cho người tiêu dùng trước cái nóng mùa hè.