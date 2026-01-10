Sôi động thị trường nhạc tết

MV mở ra những hình ảnh quen thuộc như pháo hoa, câu đối đỏ, múa lân… đáng chú ý là việc quy tụ 68 nghệ sĩ cùng tham gia như nghệ sĩ Thanh Thủy, các ca sĩ Thu Minh, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Phương Mỹ Chi…

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng góp mặt trong MV tết của Trúc Nhân Ảnh: NVCC

"Ngồi trong phòng dựng cũng có chút áp lực, vì mình phải cân chỉnh thời lượng đường dây làm sao để các nghệ sĩ xuất hiện đều phải có điểm nhấn riêng, rồi ánh sáng - màu sắc thế nào để ai cũng phải thật đẹp. Và sau gần một tháng làm việc liên tục, Vạn sự như ý đã có thể ra mắt mọi người", Trúc Nhân chia sẻ.

Trước đó, Kay Trần ra mắt Tết luôn mỉm cười quy tụ dàn "anh tài" như Quốc Thiên, Tăng Phúc, Neko Lê, BB Trần… Trong MV, Kay Trần hóa thân thành người dẫn chuyện, từ thành phố về quê ăn tết. Trước thềm giao thừa, anh được giao nhiệm vụ đi sắm đồ về nhà ăn tết. Tuy nhiên, khi bước ra đường với phố phường ngập tràn không khí tết, Kay Trần bị cuốn theo những hoạt động như la cà quán xá, đi chợ tết, tất niên cùng hàng xóm… Nam ca sĩ chia sẻ việc tái hiện lại không khí tết quê trong MV cũng là cách để được sống lại hình ảnh tuổi thơ và gìn giữ nét đẹp truyền thống của ngày đầu năm mới.

Hòa chung không khí đó, Đan Trường trình làng Tinh hoa tết Việt, mang không khí tươi vui, rộn ràng. Đan Trường cho biết như mọi năm, anh đều ấp ủ việc thực hiện một ca khúc về tết tặng khán giả. Thông qua dự án mới, nam ca sĩ mong muốn nhắn nhủ về việc giữ gìn những giá trị văn hóa ngày tết như đoàn viên cùng gia đình, mừng tuổi ông bà, nấu bánh chưng… "Đan Trường hy vọng cùng góp phần lan tỏa thông điệp về việc giữ gìn những bản sắc văn hóa trong ngày đầu năm mới. Với Đan Trường đó là những giá trị cốt lõi cần được phát huy qua nhiều thế hệ", giọng ca 7X tâm sự.

Trước đó, Quang Hùng MasterD hé lộ MV Bước tới tết mới với thông điệp người lớn giữ nếp xưa, người trẻ tiếp nối bằng sự sáng tạo, trẻ nhỏ tự do khám phá. Còn Hoàng Thùy Linh ra mắt MV Rực rỡ 30, phản ánh những giá trị nhân văn như sự gắn kết gia đình, tinh thần cộng đồng, bản sắc văn hóa. Nhìn chung, việc nghệ sĩ tích cực ra mắt các MV tết giúp khán giả có nhiều lựa chọn khi thưởng thức. Điều này cũng tạo nên sự sôi động cho thị trường giải trí vào giai đoạn cuối năm.