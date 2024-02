Sôi động tuyển dụng lao động

Lao động tập trung chờ ứng tuyển

Trước cổng Công ty TNHH Freetrend Industrial VN (Công ty Freetrend, hoạt động ở lĩnh vực da giày) có gần 100 lao động (LĐ) đến xin việc và nhận việc. Nhân viên và bảo vệ công ty hướng dẫn cho người lao động (NLĐ) ứng tuyển các vị trí công việc...

Sau Tết Nguyên đán 2024, nhiều công ty tại KCX Linh Trung 1, TP.Thủ Đức tuyển dụng công nhân với số lượng lớn TRỌNG NGHĨA

Đang xếp hàng chờ tới lượt mình, anh Lê Thành Long (21 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) chia sẻ cách đây 2 tháng, anh cũng "rải" đơn ứng tuyển nhiều nơi nhưng chưa có hồi âm. Trước đây, anh Long làm công việc thời vụ tại nhiều công ty, ở TP.HCM và Bình Dương, nhưng thu nhập bấp bênh không đủ sống; nên khi nghe người thân giới thiệu, anh Long liền nộp đơn vào Công ty Freetrend. Sáng cùng ngày, anh Long đã chính thức nhận việc tại công ty này ngày đầu tiên. "Năm mới có công việc ổn định là mọi thứ suôn sẻ, tôi chỉ biết cố gắng làm việc thôi", anh Long cho hay.

Đến trước Công ty Freetrend từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hoa (26 tuổi, quê Trà Vinh) cầm bộ hồ sơ ứng tuyển công việc, nhưng tiếc nuối phải chờ lần sau vì công ty thông báo đã tuyển đủ LĐ đợt 1. Chị Hoa từng làm việc tại công ty này nhưng mất việc trong đợt cắt giảm nhân sự hồi tháng 8.2023. Suốt những tháng cuối năm 2023, chị kiếm đủ nghề. "Hai vợ chồng mới cưới, chưa có dành dụm gì nên chi phí không kham nổi. Trước đây tôi làm ở công ty này thấy lương, phúc lợi ổn nên nghe thông báo tuyển công nhân lại thì tôi cầm hồ sơ tới ngay. Không biết có nên nộp rồi chờ đợi đợt sau hay là tìm việc nơi khác nữa…", chị Hoa nói.

Cũng tại KCX Linh Trung 1, Công ty TNHH sản xuất Upgain VN (Công ty Upgain) treo bảng thông báo tuyển dụng 500 công nhân may, kèm theo là các thông tin phúc lợi hấp dẫn về lương, thưởng sản phẩm. Công ty còn thông báo có thể thưởng cho người giới thiệu LĐ vào công ty làm. Ghi nhận tại đây trong sáng 20.2 có nhiều người ghé qua xem thông tin tuyển dụng và đến gặp bảo vệ hỏi cách thức nộp hồ sơ xin việc.

Bảo vệ công ty này cho biết: "Sau tết tới giờ, nhiều LĐ đến tìm việc lắm, vì năm qua khó khăn, người ta mất việc nhiều. Công ty đang tuyển số lượng lớn, nếu muốn làm thì chuẩn bị hồ sơ, ngày mai (21.2 - PV) 7 giờ 15 lại đây phỏng vấn rồi vào làm việc luôn".

Anh Nguyễn Huỳnh (32 tuổi, quê Thái Nguyên) chạy xe từ TP.Thuận An (Bình Dương) đến Công ty Upgain để nộp hồ sơ, nói: "Trước đây tôi làm công ty may ở Bình Dương nhưng bị mất việc hồi tháng 7.2023. Sau đó, tôi tìm việc ở nhiều công ty may khác ở Bình Dương nhưng họ chỉ tuyển nữ nên tôi thất nghiệp từ đó đến nay, năm nay không về quê ăn tết".

Lớn tuổi khó xin việc

Ghi nhận tại KCX Linh Trung 2 (P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức) cũng thấy nhiều công ty treo bảng thông báo tuyển dụng LĐ số lượng lớn. Đơn cử, Công ty sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp Theodore Alexander treo bảng nhận hồ sơ và phỏng vấn mỗi ngày với nhiều vị trí việc làm, từ LĐ phổ thông, thợ mộc, thợ hàn, lắp ráp; mức lương 8 - 14 triệu đồng/tháng đối với LĐ phổ thông, vị trí tay nghề thỏa thuận lương…

Chị Lệ (48 tuổi, quê Bạc Liêu) đang lót dép ngồi trên vỉa hè, cho biết hai vợ chồng chị sáng 20.2 chạy đi xin việc, hỏi ra thì biết công ty này không nhận nữ nên chị ngồi chờ chồng vào phỏng vấn xin việc. Cạnh chị Lệ có gần 10 phụ nữ ngồi đợi chồng, con mình phỏng vấn.

"Tôi lên TP.HCM làm công nhân gần 20 năm rồi. Cách đây 1 năm công ty chuyển về KCN Nam Tân Uyên ở tận Bình Dương nên tôi nghỉ việc. Tôi về quê làm công nhân lột tôm nhưng lương thấp quá, lại theo mùa nước nên giờ hai vợ chồng quay lại TP.HCM để kiếm sống", chị Lệ nói rồi chậc lưỡi: "Vái trời cho chồng tôi được nhận vô làm trước, có tiền trang trải đã, còn tôi đi kiếm có gì làm nấy cũng được, chứ tuổi tôi giờ đi xin việc ở đâu người ta cũng không nhận".

Chạy rảo quanh KCX Linh Trung 2 từ sáng sớm, anh Kim Long (nhân viên kiếm LĐ cho một công ty chuyên sản xuất linh kiện cơ khí đóng trong khu này) cho biết hiện công ty đang tuyển gấp khoảng 200 LĐ làm việc ở KCX Linh Trung 1 và 2 để sản xuất phục hồi sau tết. "Có đông người kiếm việc lắm, nhưng chưa đáp ứng độ tuổi từ 18 - 35 tuổi của công ty", anh Long cho hay.

Ngành thâm dụng lao động "săn" công nhân

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, sau tết, tính riêng thống kê 102 doanh nghiệp (DN) đăng ký với trung tâm, cho thấy đa số nhu cầu tuyển dụng gần 20.000 vị trí việc làm, tập trung ở các ngành thâm dụng LĐ như da giày, may mặc (chiếm 42,76% tổng nhu cầu tuyển dụng), LĐ phổ thông (12,15%), kinh doanh, quản lý (11,27%), công nghệ thông tin (5,61%), kỹ thuật, cơ khí (5,27%) và các ngành nghề khác (22,94%).

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đánh giá năm nay tỷ lệ NLĐ quay lại TP.HCM làm việc cao (hơn 97%), tỷ lệ thiếu hụt LĐ thấp (dưới 3%) là vì NLĐ mong muốn ổn định việc làm, gắn bó với DN hơn. Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh đang có nhiều dấu hiệu tích cực, một số DN tiếp nhận được các đơn hàng sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2024.

Thế nhưng dự báo tình hình năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, bà Lượng Thị Tới, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho hay đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi tình hình LĐ quay trở lại làm việc sau tết, tình hình thiếu hụt LĐ tại các DN để phối hợp các cơ quan tổ chức triển khai các chương trình tiếp sức NLĐ, kết nối cung - cầu LĐ, giúp NLĐ sớm ổn định công việc, DN tập trung sản xuất ngay từ đầu năm.