Thể thao

Sôi nổi giải 'Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc'

Thu Hằng
Thu Hằng
21/10/2025 15:39 GMT+7

Lần đầu tiên giải 'Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc' được Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức.

Giải chạy "Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc" vừa diễn ra tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Sôi nổi giải 'Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc'- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (thứ 6 từ phải qua) cùng các đại biểu có mặt tại điểm xuất phát

ẢNH: HẢI HÒA

Đây là một trong 3 hoạt động nổi bật giữa Báo Phụ nữ Việt Nam và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) trong năm 2025 nhằm chung tay phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đồng thời là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Sự kiện "Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc" được tổ chức nhằm khuyến khích xây dựng lối sống lành mạnh, môi trường sống và làm việc không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng, nhất là phụ nữ, trẻ em. Đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, báo chí, giúp thông điệp về phòng, chống tác hại của thuốc lá tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

Sôi nổi giải 'Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc'- Ảnh 2.

Các VĐV trên đường chạy

ẢNH: HẢI HÒA

Giải chạy thu hút hơn 1.000 VĐV tham dự cự ly chạy gần 2,5 km quanh hồ Bảy Mẫu. Trong đó có các nghệ sĩ, những người nổi tiếng tham gia như: hoa khôi Miss Photo Vũ Hương Giang, hoa hậu Phan Hoàng Thu; hoa khôi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng, diễn viên Thanh Hương, diễn viên Minh Cúc, diễn viên Quách Thu Phương…

Sôi nổi giải 'Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc'- Ảnh 3.

Hoa khôi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng

ẢNH: HẢI HÒA

Theo ban tổ chức, phần thưởng của giải chạy gồm 2 giải nhất (nam, nữ), mỗi giải 1 máy điều hòa Casper trị giá 7,99 triệu đồng; 2 giải nhì (nam, nữ), mỗi giải 1 tivi Casper, trị giá 5,69 triệu đồng; 2 giải ba (nam, nữ), mỗi giải 1 chiếc đồng hồ trị giá 5 triệu đồng. Giải cho đơn vị có đông vận động viên tham gia chạy nhất là 1 chiếc đồng hồ trị giá 5 triệu đồng.

Theo Bộ Y tế, sử dụng thuốc lá là một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng mà thế giới đã và đang phải đối mặt. Tại Việt Nam, theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sử dụng thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm. Trong đó 84.500 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động.

phụ nữ giải chạy Báo Phụ nữ Việt Nam giải chạy môi trường Phòng chống tác hại của thuốc lá
Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
