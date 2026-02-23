Sới vật gần 700 năm 'nóng rực' đất cảng

Mỗi độ xuân về, sân đình Vĩnh Khê (P.An Hải, Hải Phòng) lại dậy sóng trong tiếng trống hội, tiếng reo hò vang dội khi lễ hội vật làng Vĩnh Khê chính thức khai hội. Sới vật có lịch sử hình thành từ thế kỷ 14, đến nay vẫn được duy trì thường niên tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Vĩnh Khê, trở thành một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của đất cảng.

Tinh thần thượng võ đầu năm rực lửa từ lễ hội vật Vĩnh Khê ẢNH: N.H

Theo các bậc cao niên, lễ hội được tổ chức để tri ân công đức Nhị vị thành hoàng làng Vũ Dao và Vũ Sào, những vị tướng tài ba, trung quân ái quốc, có công giúp dân khai khẩn, xây dựng vùng quê Vĩnh Khê yên bình, trù phú. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, lễ hội vật làng Vĩnh Khê còn là dịp khơi dậy tinh thần thượng võ, cổ vũ thanh niên rèn luyện sức khỏe, hun đúc ý chí bảo vệ quê hương, đất nước.

Các đô vật mang đến những miếng đánh hấp dẫn, thể hiện tinh thần thượng võ ẢNH: N.H

Ngay từ sáng sớm, người dân và du khách đã ken kín sân đình. Trên khán đài tự phát, hàng trăm ánh mắt dõi theo từng thế vật. Khi hiệu lệnh vang lên, các đô vật mình trần, thắt khố đỏ, xanh lao vào nhau trong những thế ghì, khóa, quật đầy uy lực. Những pha lật thế ngoạn mục khiến đám đông ồ lên, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay, cổ vũ.

Các đô vật tranh tài quyết liệt trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả ẢNH: N.H

Không khí sôi động bao trùm sới vật. Mỗi trận đấu không chỉ là màn tranh tài thể lực mà còn là cuộc so tài về kỹ thuật, bản lĩnh và chiến thuật. Các đô vật trẻ thi đấu với tinh thần quyết liệt nhưng vẫn giữ nét đẹp thượng võ, tôn trọng đối thủ. Sau mỗi hiệp đấu, họ cúi chào nhau giữa tiếng trống dồn dập, tái hiện tinh thần hào sảng của cha ông từ hàng trăm năm trước.

Hàng nghìn người dân và du khách vây kín bốn phía sới vật hò reo cổ vũ các đô vật thi đấu

ẢNH: N.H

Đặc biệt, sự hiện diện đông đảo của người dân địa phương, từ cụ già đến trẻ nhỏ, cho thấy sức sống bền bỉ của lễ hội. Nhiều gia đình coi việc xem vật đầu xuân là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa ngày xuân. Du khách nước ngoài cũng thích thú khi chứng kiến môn thể thao truyền thống giàu tính biểu tượng của Việt Nam.

Trải qua gần 700 năm, lễ hội vật làng Vĩnh Khê vẫn giữ được cốt lõi truyền thống giữa nhịp sống hiện đại. Không đơn thuần là một trò chơi dân gian, sới vật nơi đây đã trở thành biểu tượng của tinh thần quật cường, ý chí và lòng tự hào của người dân Hải Phòng.

Giữa tiếng trống hội rộn ràng, những đòn vật mạnh mẽ không chỉ làm nóng sân đình, mà còn thắp lên niềm tự hào về một di sản văn hóa sống động, bền bỉ cùng thời gian.