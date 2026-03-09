Đó là chia sẻ từ Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tại hội nghị "Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trong thời kỳ mới", diễn ra ngày 9.3, tại Hà Nội.

Theo lãnh đạo Bộ Công thương, từ năm 2018 Việt Nam đã phân phối xăng E5 trên toàn quốc. Gần đây nhất, từ 1.8.2025, các doanh nghiệp thí điểm bán xăng sinh học E10. Qua đánh giá thực tế, Bộ Công thương và các cơ quan chức năng chưa ghi nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào từ người tiêu dùng về chất lượng cũng như các tác động xấu của xăng sinh học đến hiệu suất hoạt động, tuổi thọ của các chi tiết động cơ xăng.

Xăng sinh học E10 sẽ góp phần giảm áp lực xăng khoáng, tăng thêm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước ẢNH: TN

Trên thế giới, các loại xăng sinh học E10, E15, E20 và cao hơn đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước như Mỹ, Brazil, châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines… từ nhiều năm trước.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công thương, ngày 7.11.2025, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 26.2, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh việc sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, việc thúc đẩy sử dụng xăng sinh học E5, E10 không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính so với xăng khoáng truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, tạo đầu ra ổn định cho sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội.

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông căng thẳng ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước, nếu xăng sinh học E10 sớm được đưa vào sử dụng sẽ giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu xăng khoáng.

Sớm đưa xăng sinh học E10 ra thị trường để giảm áp lực nguồn cung xăng dầu

Đề xuất giảm thuế cho xăng khoáng pha chế xăng sinh học E10

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trịnh Quang Khanh, Phó chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho rằng không nên kỳ vọng xăng sinh học E10 sẽ giúp hạ giá xăng trên thị trường nhưng đây là bước đi chiến lược nhằm giảm áp lực nhập khẩu xăng khoáng, tự chủ nguồn cung xăng dầu.

Ông Khanh kiến nghị cần xem xét giảm thuế, phí và tính toán lại yếu tố chi phí trong cơ cấu giá ở mức cao hơn 200 đồng/lít so với xăng khoáng hiện nay khi doanh nghiệp phải đầu tư thêm hệ thống thiết bị pha chế, phối trộn...

Thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng khoáng hiện nay là 10% nên với sản lượng dùng để pha chế xăng sinh học E10 cần giảm xuống còn 7%; thuế bảo vệ môi trường đối với xăng E10 áp dụng cùng mức E5 là 1.800 đồng/lít thay vì 1.900 đồng/lít hiện nay góp phần giảm giá bán, hấp dẫn người tiêu dùng.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội nhiên liệu sinh học Việt Nam, cho rằng trên thế giới, các quốc gia như Brazil, Ấn Độ hay Thái Lan đã tự chủ năng lượng rất tốt nhờ nhiên liệu sinh học. Theo đó, đối với Việt Nam, phát triển nhiên liệu không chỉ là bài toán về môi trường mà còn giúp Việt Nam tự chủ về năng lượng, tránh phụ thuộc vào nhập khẩu và giải quyết đầu ra cho nông nghiệp, khi có tiềm năng nguyên liệu lớn như: ngô, sắn, mía đường.

Cũng theo ông Tuấn, nếu phát triển lên xăng sinh học E20, Việt Nam có thể tự chủ được 20% nguồn cung xăng dầu nội địa từ nguồn nguyên liệu nông nghiệp này.

Thông tin từ các doanh nghiệp, xăng sinh học E10 sẽ được đưa ra thị trường sớm hơn so với lộ trình từ 1.6.

Cụ thể, đại diện Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị thành viên của Petrovietnam - khẳng định đến thời điểm này Nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung sẵn sàng sản xuất khoảng 60.000 tấn Ethanol nguyên liệu phục vụ pha chế xăng sinh học E10.

Dự kiến cuối tháng 3 này, Nhà máy lọc dầu Dung Quất (do BSR quản lý vận hành) tiếp nhận số nhiên liệu ethanol nói trên để pha chế xăng E10 đưa ra thị trường, góp phần gia tăng sản lượng xăng dầu cung ứng cho thị trường trong nước.